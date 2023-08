« Je pourrais écrire un livre sur le dégoût de soi en ce qui concerne mon image corporelle. Comme une pure haine de soi, la laideur de se sentir laid. » Ce message ne vient pas d’un adolescent en crise d’estime de soi, mais d’une superstar et d’un sex-symbol pour tous (et toutes) ses fans. Il s’agit du chanteur britannique Robbie Williams, celui-là même qui expose son torse tatoué à tire-larigot pour le plus grand bonheur de ses groupies.

Un corps de rêve pour de nombreuses personnes qui ne l’empêche pas de décrire dans cette publication Instagram une « dysmorphie corporelle » ou dysmorphophobie qui le fait souffrir psychologiquement. C’est quoi cette pathologie mentale ? Comment se déclenche-t-elle ? Qui peut en souffrir ? 20 Minutes a posé ces questions à Michaël Stora, psychologue, psychanalyste et fondateur de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines.

La dysmorphophobie, c’est quoi ?

La dysmorphophobie, qu’on peut aussi appeler la dysmorphie corporelle ou dysmorphie du corps, « est un état de santé mentale dans lequel une personne passe beaucoup de temps à s’inquiéter des défauts de son apparence. Ces défauts passent souvent inaperçus aux yeux des autres », explique le NHS, département de santé britannique. Elle fait partie des phobies, qui, de manière générale, « sont envisagées du point de vue psychopathologique du côté des névroses, souvent pas graves », développe Michaël Stora. Mais derrière certaines phobies, il peut y avoir « une fragilité narcissique » qui touche à « des pathologies plus lourdes, voire psychiatriques », nuance-t-il. Une personne atteinte de cette pathologie va donc avoir tendance à se focaliser sur une partie de son corps qui devient responsable de son anxiété, voire de sa dépression. Cela peut même aller jusqu’à des tendances suicidaires.

La dysmorphophobie peut aussi être, selon le psychologue, de nature sociétale. Michaël Stora la compare alors à ce qu’il appelle « l’anorexie sociétale » qui, selon lui, « touche des jeunes filles qui ne sont pas atteintes d’anorexie mentale mais en ont les symptômes ». A force de voir un idéal de beauté transmis sur des réseaux sociaux, notamment Instagram, le réseau social de l’image et de la perfection, une forme de « proximité » avec les personnalités qu’on suit se développe et ainsi l’illusion d’une beauté atteignable. Et ça va encore plus loin, d’où les troubles causés. « Avec les réseaux sociaux, l’image n’est plus seulement un statut d’apparence mais existentielle, si le moment n’est pas posté, il n’existe pas », alerte Michaël Stora, également auteur de Réseaux (a)sociaux : découvrez le côté obscur des algorithmes (Larousse).

Comment se développe-t-elle ?

Comme pour de nombreuses pathologiques psychiatriques, l’enfance, et le rapport aux parents, fait partie des facteurs de développement de la dysmorphophobie, selon Michaël Stora. « Les pathologies narcissiques sont en lien avec la question d’un idéal, les premiers à nous idéaliser ce sont nos parents, ils sont nos premiers miroirs. Ils peuvent suridéaliser leur enfant, comme une image et pas comme il est réellement, ce qui risque de créer un "faux self" », une notion labellisée par le psychanalyste britannique Donald Woods Winnicott. Le « faux self » renvoie au moi déterminé par l’environnement, et en particulier la figure de la mère. « C’est l’idée que l’idéalisation l’emporte sur la personnalité réelle de l’enfant », résume Michaël Stora.

Un phénomène qui s’est amplifié avec les téléphones portables équipés de caméra et, là encore, les réseaux sociaux. Les parents prennent de plus en plus leur enfant en photo, partagent leur image sur les réseaux sociaux et, pour le psychologue, « mettent une distance avec l’enfant, il devient une image de ce qu’ils projettent sur lui ». C’est ensuite à l’adolescence que tout est susceptible de ressurgir « de manière puissante ». Car l’adolescence est une période où l’image de soi change et devient un enjeu très important dans le quotidien.

Qui peut être concerné ?

La dysmorphophobie ne fait pas de distinction. Tout le monde peut être touché, filles comme garçons. D’ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes hommes squatter les salles de musculation. Si elle concerne surtout les jeunes, la dysmorphophobie peut aussi se déclencher à l’âge adulte, mais on parle alors davantage d’une dysmorphophobie sociétale. Les trentenaires, quadragénaires, peuvent aussi être confrontés aux idéaux plastiques des réseaux sociaux.

Et quand on est une célébrité comme Robbie Williams, ou Megan Fox qui a aussi confié souffrir de dysmorphie corporelle, la pression est d’autant plus forte. Etre un idéal de beauté, un acteur, un chanteur « implique déjà cette fragilité narcissique », souligne Michaël Stora. Ces célébrités sont souvent coincées dans cette image qu'on leur donne. Résultat, ils ne sont pas à l'abris d'être atteints par cette pathologie, qui est « source de beaucoup de tristesse et de dépression masquée », note le psychologue. Un désarroi qui se ressent dans le témoignage du chanteur britannique : « La lutte est réelle, la tristesse choquante. Je l’ai eue toute ma vie et elle ne s’atténuera jamais. »