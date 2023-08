On le croyait derrière nous. Pourtant, depuis quelques jours, le Covid-19 fait de nouveau parler de lui. Dans son bulletin national d’information Oscour du 2 août, Santé publique France fait état, pour la semaine du 24 au 30 juillet, d’une augmentation de 26 % du nombre de passages aux urgences pour symptômes évocateurs de Covid-19, soit 149 passages supplémentaires par rapport à la semaine précédente.

Parmi les personnes contaminées, 35 % sont touchées par le nouveau variant Eris, selon Gisaid, une base de données internationale de référence pour le suivi du Covid-19. Un chiffre qui reste toutefois à nuancer étant donné que toutes les personnes infectées ne se font pas tester. En quoi consiste ce nouveau variant majoritaire ? Quels en sont les symptômes associés ? Est-il davantage transmissible et dangereux que les précédents ? 20 Minutes fait le point.

Un virus davantage transmissible

Ce sous-variant d’Omicron au nom d’une divinité grecque a été baptisé EG.5.1 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a été initialement repéré en Inde. « Il est toutefois difficile d’affirmer que ce variant est d’origine indienne car ce pays comporte plus d’un milliard d’habitants et est mieux équipé en outils de séquençage que plusieurs de ses voisins », explique Antoine Flahault, médecin épidémiologiste, professeur et directeur de l’institut de santé globale à la Faculté de médecine de l’Université de Genève.

Fièvre, rhinite, maux de gorge, maux de tête, toux sèche voire forte fatigue : les symptômes associés à Eris ne sont pas nouveaux. Il est par contre davantage transmissible que les précédents variants. Une logique expliquée par l’épidémiologiste : « La sélection de nouveaux variants qui tendent à devenir dominants est basée sur leur plus grande transmissibilité par rapport aux précédents. EG.5.1 s’impose parce qu’il est plus transmissible que XBB. »

Pas de sévérité particulière

Comme pour tout nouveau variant au début de son émergence, la virulence d’Eris n’est pas encore entièrement connue. « Cela dit, là où il est déjà bien répandu, en Inde, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et au Royaume-Uni, on ne rapporte pas de sévérité particulière, précise le professeur. On ne sait rien cependant de son potentiel à entraîner des Covid longs. »

Doit-on alors s’inquiéter de l’arrivée de ce nouveau variant ? Une hausse des cas est plus que probable, selon Antoine Flahault. « Il est attendu que des nouveaux variants, plus transmissibles que les précédents, viennent s’imposer à leur tour. Ils engendrent alors une augmentation des cas, de nouvelles hospitalisations chez les personnes immunodéprimées et âgées et probablement une hausse des Covid longs », analyse l’épidémiologiste.

Bientôt une nouvelle vague ?

Les Français étant moins immunisés en raison de leur vaccination ou dernière contamination qui commence à remonter, l’augmentation des cas est d’autant plus probable. Une situation qui ne va pas aller en s’arrangeant cet automne. « La saison froide favorise la circulation de ces virus respiratoires car leur transmission se fait en milieu clos, bondés et mal ventilés où nous nous retrouvons plus fréquemment durant les saisons froides », souligne l’épidémiologiste.

Une hausse à relativiser car les données épidémiologiques sont moins précises qu’autrefois. Depuis le 5 mai 2023, le Covid-19 n’est plus considéré par l’OMS comme une urgence sanitaire mondiale et le ministère de la Santé français n’enregistre plus, depuis le 1er juillet 2023 les résultats antigéniques sur son portail SI-DEP.