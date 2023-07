« Le tabac, c’est tabou, on en viendra tous à bout ». Petit à petit, le précepte des Inconnus se diffuse à travers le globe : en quinze ans, le taux mondial de tabagisme est descendu de 22,8 % en 2007 à 17,0 % en 2021, selon l’OMS. Dans un rapport publié ce lundi, l’Organisation mondiale de la santé met en avant le fait que 5,6 milliards de personnes, soit 71 % de la population mondiale, sont désormais protégées par au moins une mesure de lutte antitabac, soit cinq fois plus qu’en 2007.

« Lentement mais sûrement, de plus en plus de personnes sont protégées contre les méfaits du tabac », a déclaré son directeur, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. L’OMS a mis en place en 2008 son programme MPOWER, un ensemble de mesures pour aider les pays à réduire la demande de tabac, autour de six politiques : protéger la population contre la fumée du tabac, augmenter les taxes, surveiller la consommation, offrir une aide à ceux qui veulent arrêter, mettre en garde contre les dangers et faire respecter l’interdiction de publicité en faveur du tabac.

Le Brésil, la Turquie, Maurice et les Pays-Bas, meilleurs de la classe

L’OMS estime que sans les mesures prises depuis par les pays, il y aurait 300 millions de fumeurs en plus dans le monde aujourd’hui. Chaque année, quelque 8,7 millions de personnes décèdent dans le monde de maladies liées au tabac, dont 1,3 million sont victimes du tabagisme passif. « Ce ne sont pas que des chiffres. Ces mesures ont littéralement changé nos vies », a relevé le directeur du département de la Promotion de la santé à l’OMS, le Dr Ruediger Krech, en conférence de presse.

Cependant, 2,3 milliards de personnes dans 44 pays ne sont toujours protégées par aucune des mesures recommandées par l’OMS, et 53 pays n’ont toujours pas imposé d’interdiction totale de fumer dans les établissements de santé. Et seuls le Brésil, la Turquie, l’île Maurice et les Pays-Bas sont arrivés au niveau des meilleures pratiques en ce qui concerne la lutte antitabac, selon l’OMS, qui dénonce les pressions exercées par cette industrie. « Pour huit pays, il ne manque qu’une politique du programme MPOWER pour qu’ils rejoignent les chefs de file de la lutte antitabac : l’Espagne, l’Ethiopie, l’Iran, l’Irlande, la Jordanie, Madagascar, le Mexique et la Nouvelle-Zélande », a indiqué le Dr Krech.