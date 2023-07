Pour les nouveaux parents, le rituel est connu. Le bébé pleure, ils se lèvent, se frottent les yeux, se dirigent vers la cuisine, attrapent le biberon et font glisser le lait en poudre pour confectionner, sur le pouce, un encas nocturne. Mais pour certains, le rituel s’est brutalement mué en cauchemar. En trois ans, 110 parents ont eu la stupéfaction - et le dégoût - de découvrir des larves dans le lait infantile Gallia, rapporte Le Parisien, qui cite l’association pour la santé de l’enfant qui a reçu ces signalements.

En 2020 déjà, plusieurs plaintes de parents avaient été déposées pour ce type de découverte. La marque avait alors répondu que l’enquête ne révélait « aucune présence d’insectes ». « Nous avons procédé depuis les premières réclamations à l’analyse de plus de 100.000 boîtes et au tamisage de plus de 9.000 boîtes, sur la base d’un échantillon large, en présence d’huissiers », expliquait Gallia, propriété de Danone. Mais d’après le président de l’association pour la santé de l’enfant, Quentin Guillemain, interrogé par Le Parisien, « ça continue ».

Sécurité des boîtes renforcée

En 2020, plusieurs affaires avaient été médiatisées, notamment celle d’une petite de trois mois qui a « vomi un ver de 6 à 7 centimètres », précisait alors le commissariat. L’enfant a été emmenée aux urgences et les parents ont porté plainte contre le fabricant de lait infantile Gallia.

Depuis ces articles, et les premières plaintes de parents, Danone a renforcé la sécurité des boîtes. « Un film protecteur autour du couvercle » et des caisses de transport permet de garantir que leurs « produits sont conçus pour être consommés en toute sécurité », assure l’entreprise à nos confrères. Pourtant, dans les colonnes du Parisien, Zoubida affirme avoir découvert deux asticots dans une boîte de lait en poudre vendredi dernier. « J’en ai fait des cauchemars », témoigne la mère de Sofia, six mois et demi.