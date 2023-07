A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Au Pérou, « l’urgence sanitaire de niveau national est déclarée pour 90 jours, en raison de l’augmentation inhabituelle des cas de syndrome de Guillain-Barré » (SGB), a indiqué le ministère péruvien de la Santé dans un communiqué. Les 25 régions de ce pays de 33 millions d’habitants sont concernées.

« Il y a eu une augmentation importante ces dernières semaines qui nous oblige à prendre des mesures au niveau de l’Etat pour protéger la santé et la vie de la population », a précisé à la presse le ministre de la Santé, César Vásquez. Pourquoi une telle situation ? On vous explique.

Où en est la maladie au Pérou ?

Entre janvier et juillet, le Pérou a recensé plus de 180 cas du syndrome, qui a causé quatre décès, selon un dernier bilan du ministère.

Ce n’est pas la première fois que le pays est confronté à cette maladie. En 2019, les autorités sanitaires comptaient en juin 507 cas de SGB, dont 301 cas durant la seule semaine du 3 au 9 juin. Le ministère de la Santé péruvien avait alors déclaré l’état d’urgence dans cinq régions. La cause de cette explosion des cas n’avait en revanche pas été identifiée. Et un an plus tôt, les autorités sanitaires péruviennes comptabilisaient 215 cas et un foyer épidémique dans la région de Trujillo, troisième ville du pays.

Quels sont les symptômes de la maladie, et existe-t-il un traitement ?

Avec le SGB, « le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique », explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce syndrome est caractérisé par une atteinte neurologique, aussi appelée polyradiculonévrite aiguë, qui se manifeste par une faiblesse musculaire progressive qui survient en deux à quatre semaines et peut affecter le système respiratoire. L’un de ses symptômes les plus fréquents est le fourmillement et le manque de force dans les extrémités.

« Chez certains sujets, ces symptômes peuvent évoluer pour aller jusqu’à une paralysie des jambes, des bras ou des muscles du visage. Chez 20 % à 30 % des patients, on observe une atteinte des muscles thoraciques, rendant la respiration difficile, détaille l’OMS. Chez les cas graves, la capacité à parler et à déglutir peut être touchée. Ces cas (...) doivent être traités dans des services de soins intensifs. Et même dans les meilleurs contextes sanitaires, 3 % à 5 % des patients atteints du SGB décèdent de complications, telles qu’une paralysie des muscles de la respiration, une septicémie, une embolie pulmonaire ou un arrêt cardiaque. ».

Le plus souvent, la plupart des malades se rétablissent pleinement, même dans les cas les plus graves, bien qu’une faiblesse puisse persister chez certains. Il n’existe à ce jour aucun vaccin ni traitement curatif, « mais les thérapies disponibles permettent de soulager les symptômes et de réduire la durée de la maladie », complète l’OMS. Au Pérou, la déclaration d’urgence sanitaire permettra ainsi d’acheter de l’immunoglobuline pour le traitement des patients atteints, et ce pour les deux prochaines années.

Comment se contracte le SGB et faut-il craindre une recrudescence du syndrome en France ?

« Le syndrome de Guillain-Barré est souvent déclenché par une infection – bactérienne ou virale – ou plus rarement par la vaccination ou une intervention chirurgicale, indique l'OMS. Dans les pays touchés par l’infection au virus Zika, on a observé une augmentation inattendue du nombre de cas de SGB. L’explication la plus probable (...) est que l’infection au virus Zika est un déclencheur ».

« Certains cas de complications neurologiques post-infectieuses [de Zika], de type syndrome de Guillain-Barré, ont été constatés en Polynésie française », après l’épidémie de Zika qui a sévi en 2013 et 2014, rappelle l’Institut Pasteur. Mais à l’époque, le lien de causalité n’est pas établi. Il sera démontré en 2016 par une équipe de chercheurs français coordonnée par le Pr Arnaud Fontanet, responsable de l’unité Epidémiologies des maladies émergentes de l’Institut Pasteur, dans une étude publiée dans la revue The Lancet. « Ce travail est important car il permet de confirmer le rôle de l’infection par le virus Zika à l’origine de ces complications neurologiques graves que sont les syndromes de Guillain-Barré, commentait alors le Pr Fontanet. Cela signifie que les régions touchées par l’épidémie de Zika doivent s’attendre à une augmentation importante du nombre de patients atteints de troubles neurologiques graves, et anticiper l’accueil de ces patients en réanimation quand il est possible de le faire ».

Outre Zika, « la grippe est considérée comme un des facteurs de risque possible du Syndrome de Guillain-Barré, ajoute le ministère de la Santé. Peu de données épidémiologiques sont disponibles sur l’association entre infection grippale et SGB, mais la plupart ont montré que le nombre d’hospitalisations pour SGB augmentait parallèlement au nombre de grippes observées ». En France, précise le ministère, « on estime que 1.700 patients sont hospitalisés chaque année pour un SGB ».