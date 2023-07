Chaque été, c’est la même chose. Vous tombez malade, appelez le secrétariat de votre généraliste, franchissez la porte du cabinet. Et vous vous retrouvez face à une nouvelle tête. Un médecin remplaçant. Ces professionnels représentent 5,5 % des effectifs de la profession, toutes spécialités confondues, d’après le dernier recensement de l’atlas de la démographie médicale du conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).

En 2017, le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants (ReAGJIR) déplorait le fait que les Français ne faisaient pas suffisamment confiance à ces remplaçants. Certains patients, « notamment les personnes âgées », attendraient même le retour de leur généraliste pour consulter. Mais qui sont précisément ces médecins qui parcourent la France pour remplacer leurs collègues pendant leurs congés ?

Majoritairement des femmes

Première chose à savoir : les généralistes ne sont pas tenus de trouver un suppléant pendant leurs vacances, leur congé maternité, un arrêt maladie ou quand ils sont en formation. « Il n’y a aucune obligation légale, confirme Kilian Thomas, vice-président des remplaçants de ReAGJIR. C’est davantage une question déontologique. » Le professionnel est seulement tenu d’assurer la continuité des soins, en les redirigeant par exemple vers un confrère ou une consoeur.

Ces médecins remplaçants sont souvent... des médecins remplaçantes. Car ces intérimaires sont à 58 % des femmes. Elles étaient 55 % en 2010. Une tendance peu étonnante au regard de la féminisation de la profession. En deuxième année de médecine, six étudiants sur dix sont des étudiantes.

Des médecins jeunes, voire étudiants

Le principal reproche fait par certains à ces remplaçants, c’est leur jeune âge. Pour rappel, près de la moitié des médecins ont 55 ans ou plus, selon un rapport de la Drees datant de 2018. Or, la moyenne d’âge du remplaçant est de 41 ans, selon le denier recensement de l’atlas de la démographie médicale du Cnom. « En réalité, ils sont plus proches de la trentaine, mais la moyenne est plus élevée car certains - rares - ont plus de 60 ans », analyse le vice-président. Ils et elles sont donc jeunes, voire très jeunes : les médecins remplaçants peuvent en effet être encore étudiants. C’est le cas de Kilian Thomas, qui n’a pas encore fini sa thèse.

Mais pas de panique, les personnes qui se trouvent devant vous à la place de votre généraliste ne sont pas des novices. Avant d’obtenir leur licence de remplacement, les étudiants doivent avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle de leurs études de médecine, soit environ sept ans et demi depuis la première année.

Un œil neuf

Cette différence de génération entre remplaçants et titulaires n’est pas sans conséquence au niveau de leur pratique professionnelle. Selon Kilian Thomas, les plus jeunes voient moins de patients par jour que leurs aînés, car ils leur accordent un peu plus de temps. « Globalement, les patients sont contents d’avoir un œil neuf sur leur pathologie. On peut par exemple questionner un traitement pris depuis longtemps et dont on ne voit plus l’utilité. »

Remplaçants et titulaires n’ont pas non plus les mêmes habitudes. « On peut remplacer des médecins ayant des pratiques avec lesquelles nous ne sommes pas en accord, comme l’utilisation systématique d’antibiotiques. » Le jeune généraliste le reconnaît, il est parfois « bloqué » avec des patients habitués à un certain type de prise en charge.

Pour certaines pathologies, il est aussi essentiel de connaître les antécédents du patient. Là encore, dit Kilian Thomas, cela se fait au fil de la discussion. Mais faut-il tout de même passer un coup de fil à son collègue qui fait bronzette sur la plage ? « On évite de les appeler, reconnaît le jeune médecin. Si on les remplace pendant leurs congés, c’est pour qu’ils se reposent. On le fait seulement en cas de vrai problème technique. » Et les médecins les en remercient.