Vous n’avez peut-être encore jamais entendu parler d'elle mais les autorités sanitaires s'attachent à davantage communiquer à son sujet. L’encéphalite à tiques est une infection virale due au virus TBE (Tick-Borne Encephalitis) responsable d’infections neurotropes c’est-à-dire qui s’attaquent au système nerveux central. Ce virus de la famille des flavivirus (virus de la dengue, virus Zika etc.) est majoritairement transmis à l’homme par les tiques, ces acariens parasites qui affectionnent les zones boisées et humides.

L’incidence de l’encéphalite à tiques est en augmentation en Europe avec 4.000 cas recensés en 2020. Devant l’augmentation de l’aire de circulation du virus et l’extension de la période de l’année pendant laquelle il circule (de mars à octobre avec un pic pendant la saison estivale) elle a été inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire en France, en mai 2021. Depuis cette date, les cas et les conditions d’infection sont recensés par Santé Publique France.

Quels sont les symptômes et les risques ?

Comme pour les autres flavivirus, la très grande majorité des infectés, soit environ 70 % ne présentent pas de symptômes. Et parmi les 30 % qui ont des symptômes, environ quinze jours après la contamination, la moitié va simplement avoir des syndromes infectieux non spécifiques (fièvre, douleurs articulaires, muscles) sans d’autres conséquences. Mais pour l’autre moitié des cas, après quelques jours d’apparente amélioration de leur état, apparaît une deuxième phase qui met à jour une infection du système nerveux central.

« Il peut y avoir une encéphalite avec atteinte limitée au niveau du cerveau, une myélite quand la moelle épinière est atteinte (paralysie des membres) ou une méningite, détaille Alexandra Mailles, épidémiologiste à la Direction des maladies infectieuses Santé Publique France. La mortalité est faible mais le fardeau ce sont les séquelles après ces atteintes du système nerveux central qui peuvent mettre du temps à se résoudre ou ne pas se résoudre ». Il n’existe pas de traitement spécifique en fonction symptômes. Les patients qui souffrent d’une atteinte cérébrale sévère sont parfois hospitalisés en réanimation, avec un traitement non spécifique.

Que nous apprend la surveillance renforcée de ce virus depuis 2021 ?

Après deux années complètes, l’agence nationale de santé publique dénombre 71 cas avec une majorité d’hommes, dont 15 % étaient exposés professionnellement à des piqûres de tiques dont sept d’entre eux travaillaient dans un élevage. Dans la moitié des cas, les personnes ont rapporté des piqûres de tiques mais celles-ci peuvent aussi très facilement passer inaperçues. L’âge médian des personnes infectées par le virus est de 48 ans, et parmi les 71 cas, quatre étaient des enfants dont deux de moins de dix ans. Une quinzaine de cas, soit un cinquième du nombre total, sont âgés de plus de 65 ans, alors que l’âge est un facteur de risque éventuel.

Il est à noter que comme il n’y a pas de suivi pendant la première phase, où les personnes sont asymptomatiques, il y a une surreprésentation des cas les plus graves. Parmi eux, l’agence a relevé 38 % d’encéphalites, 13 % de méningo-encéphalites, 37 % de méningites et 3 % d’encéphalomyélites. « Chez les sujets de plus de 65 ans, c’est très majoritairement des encéphalites, il y a donc une nécessité de se protéger pour eux », souligne Alexandra Mailles. La majorité de ces cas graves ont été hospitalisés et il n’y a pas eu de décès sur ces deux dernières années. « La majorité des cas (environ 60 %) ne sortent pas de l’hôpital guéris et nécessitent un suivi neurologique, cognitif et neuropsychologique », précise l’épidémiologiste.

Comment se transmet le virus ?

La transmission du virus TBE à l’homme se fait principalement par les tiques. C’est le même vecteur que la maladie de Lyme mais c’est une maladie bien différente. « Certains mammifères dont les ruminants peuvent être infectés et excrètent le virus dans leur lait, en particulier des chèvres, explique Alexandra Mailles. Et donc on peut se retrouver avec des produits au lait cru qui contiennent le virus. C’est la seconde source de contamination de l’Homme. » En 2020 après la fin du premier confinement une épidémie assez importante avait eu lieu dans l’Ain après la consommation de fromages artisanaux au lait cru.

Comment se prémunir de l’encéphalite à tiques ?

Quand on fréquente les zones boisées, il est recommandé de porter des vêtements couvrants, et d’utiliser un répulsif pour se prévenir d’une piqûre de tique. Il faut aussi surveiller l’apparition de la piqûre et retirer dès que possible la tique le cas échéant, à l’aide d’un tir tique. L’ensemble des conseils de prévention est disponible sur le site de santé publique France.

Deux vaccins sont autorisés sur le marché français pour les voyageurs qui vont dans les pays où les infections sont très fréquentes. En Europe, les pays les plus touchés sont la République tchèque et l’Allemagne et les pays baltes. Une extension de la circulation de la maladie est observée en direction de l’Europe du Nord et de l’Est.

Quelles sont les zones à risque en France ?

Il existe deux foyers historiques modérés en France : en Alsace et en Haute-Savoie et depuis 2016, on sait que des cas ont été recensés en Auvergne, principalement dans le massif du Forez. A la lumière de l’interrogatoire des personnes infectées en 2021 et 2022, on sait que la grande majorité (86 %) a été infectée sur le territoire national, principalement en Haute-Savoie. La maladie se développe dans l’Ardèche et le Cantal mais aussi dans la Marne.

« On a une circulation un peu plus large que ce qu’on attendait, avec des départements touchés alors qu’ils sont un peu distants des zones historiques », conclut l’épidémiologiste.