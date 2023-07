Entre le 1er et le 28 juin 2023, 233 noyades, dont 84 mortelles, ont eu lieu en France, révèle ce vendredi Santé Publique France. Sur ces quatre semaines, le nombre total de noyades est en baisse de 25 % entre 2021 et 2023. Pour autant, on ne peut en conclure un recul net du nombre de noyades. Le mois de juin 2021 avait été marqué par la fin des restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19 et a coïncidé avec une période de beau temps, ce qui a pu inciter à des comportements à risque et expliqué un nombre plus important de noyades.









Gare aux fortes chaleurs et aux piscines privées pour les enfants

Selon les données de Santé Publique France, les drames surviennent davantage lors des épisodes de fortes chaleurs, comme lors du deuxième week-end de juin 2021, la canicule survenue du 15 au 19 juin 2022 et le dernier week-end de juin 2023.

Sur ces trois années, les décès dans les rivières et plans d’eau ont concerné tous les âges tandis que les noyades en piscine privée concernent davantage les mineurs et celles en mer les adultes. A noter que la proportion de noyades mortelles augmente avec l’âge : en 2023, cette proportion était de 5 % chez les moins de 6 ans et de 62 % chez les adultes.

Des conseils avant le grand bain

Alors que les vacances scolaires d’été commencent ce vendredi soir, Santé Publique France tient à rappeler les principaux messages de prévention des noyades. Sur le millier de noyades qui survient chaque année dans l’Hexagone, la moitié a lieu pendant la période estivale.

Pour les enfants comme les adultes, l’idéal est de savoir nager et ce le plus tôt possible (il existe des initiations aquatiques pour les plus jeunes) et il n’est jamais trop tard pour apprendre quand on est adultes. Pour les enfants, il est recommandé de ne pas les quitter des yeux quand ils jouent au bord de l’eau, de se baigner avec eux quand ils vont à l’eau et de désigner un adulte en charge de la surveillance par enfant, pendant la baignade.

Pour les adultes, les autorités rappellent par exemple l’importance de choisir des zones de baignade surveillées, de s’informer des conditions météorologiques avant de se baigner et de reporter son bain si l’on ressent un trouble physique car il peut ensuite conduire à un malaise dans l’eau. Il est aussi important, en particulier en cas de fortes chaleurs, d’aller progressivement dans l’eau pour éviter un choc thermique.