On ne sait toujours pas quels types de données ont été dérobés. Mais depuis lundi, le personnel du CHU de Rennes peut de nouveau converser avec le reste du monde. Victime d’une cyberattaque le 21 juin, l’établissement de santé était privé d’une partie de sa messagerie depuis qu’il avait coupé subitement son réseau Internet pour se protéger. La direction de l’hôpital public avait confirmé que « des données avaient été dérobées » mais sans être capable de les quantifier ni d’identifier leur nature. Depuis cette date, les services doivent fonctionner en mode dégradé.

Si les praticiens avaient pu échanger entre eux par le biais de la messagerie interne, il leur était impossible d’envoyer des mails depuis près de deux semaines. « Grâce à la mobilisation des professionnels du CHU, la sécurité et la continuité des prises en charge des patients ont été et restent assurées, en urgence comme pour les activités programmées », assure le CHU. La direction de l’établissement précise que « les connexions Internet restent suspendues afin d’assurer une remise en marche progressive et sécurisée de toutes les applications numériques ».









La prise de rendez-vous par Internet reste impossible, le site du CHU étant toujours hors-service, tout comme l’utilisation de Doctolib. Les patients sont invités à contacter les services par téléphone via l’annuaire mis en place sur le site de l’Agence régionale de santé. « Nous savons que ce sera long, sans doute l’affaire de plusieurs semaines. Mais nous sommes parfaitement accompagnés par l’Anssi [Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information] qui nous aide et mène des investigations techniques », rassure la direction.