Et si bientôt, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à être touchées par un cancer du poumon ? Le nombre de cancers reste aujourd’hui en France plus élevé chez les hommes (245.610 nouveaux cas estimés en 2023, contre 187.526 chez les femmes), mais l'écart entre les deux sexes tend à se resserrer. C’est ce que montre le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), réalisé en collaboration par Santé publique France, l’Institut national du cancer, le réseau des registres des cancers Francim et le service de biostatistique-bioinformatique des Hospices civils de Lyon (HCL), dont le contenu est publié ce mardi.

Ce bulletin donne les estimations de l’incidence des principaux cancers en France pour l’année 2023 et analyse leur évolution depuis 1990. On peut y voir que le risque de cancer a augmenté de 47 % chez les femmes sur cette période, et de « seulement » 20 % chez les hommes. Quels types de cancers sont concernés ? Et comment expliquer cette diminution de l’écart entre les deux sexes ? On fait le point.

Un très gros signal sur le cancer du poumon chez les femmes

Si chez les hommes, le taux d’incidence des cancers a d’abord augmenté de 1990 à 2006, il a ensuite fléchi de 2006 à 2010, avant de se stabiliser. Mais chez les femmes, il a augmenté continuellement, notamment pour les cancers « évitables » (en majeure partie liés à la consommation d’alcool, de tabac ou à la sédentarité).

Par exemple, sur la période 2010-2023, le nombre de cancers du poumon chez la femme a augmenté de 4,3 % par an, tandis qu’il a diminué de 0,5 % chez les hommes. « Il y a un très très gros signal d’attention sur le cancer du poumon dans cette population, insiste Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer. La mortalité de ce type de cancer chez la femme pourrait dépasser celle liée à celui du sein. » Et cette tendance à la hausse côté féminin se confirme pour d’autres types de cancers.

Celui de la lèvre-bouche-pharynx a ainsi augmenté de 1,3 % pour elles, et baissé de 2,1 % chez leurs homologues masculins. Les cancers colorectaux ont eux augmenté de 0,4 % chez la femme, et diminué de 0,5 % chez l’homme. Enfin, celui du foie s’est stabilisé pour les hommes, mais a connu une hausse de 2,2 % chez les femmes. Conclusion : les perspectives sont plus favorables chez la gent masculine, bien que l’incidence reste plus élevée.









Le tabagisme, premier facteur de risque évitable du cancer

Principal facteur explicatif de ce resserement des risques, selon les auteurs et autrices du BEH : le tabagisme chez les femmes. « Le tabac est le premier facteur de risque évitable du cancer », rappelle Florence Molini, présidente de Francim. En 1974, l’écart de consommation de tabac entre les hommes et les femmes était massif. De 31 points, avec 59 % de fumeurs pour "seulement" 28 % de fumeuses. Mais les femmes se sont depuis bien "rattrapées". Aujourd’hui, cet écart n’est plus que de 5,7 points (27,4 % de tabagisme quotidien côté masculin, contre 21,7 % côté féminin). « La crise liée au Covid-19 a eu un impact négatif sur la réduction du tabagisme, ajoute Tania d’Almeida, cocoordinatrice de l’étude d’incidence à Francim. Après la pandémie, on est revenus à une diminution chez les hommes, mais pas chez les femmes. »

D'autant que les cancers du poumon ne sont pas les seuls à être liés à la consommation de tabac. Cette dernière a également un rôle dans ceux de l’œsophage, du pancréas ou des lèvre-bouche-pharynx. Tous en hausse chez la femme, et en baisse ou en hausse moins significative pour le sexe opposé. A noter que la baisse du tabagisme chez les hommes explique en grande partie la diminution des cancers de la vessie dans cette population, selon Norbert Ifrah.

Malgré tout, quelques notes positives pour les femmes à signaler, avec la baisse de certains cancers. C’est le cas de ceux de l’estomac, des ovaires ou encore des corps de l’utérus.