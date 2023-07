Naturopathie, sophrologie, acupuncture, lithothérapie… Toutes ces pratiques de soins non conventionnelles sont en pleine explosion. Dans un récent rapport publié, l’Ordre des médecins dénonce le manque d’encadrement et de surveillance autour de certaines de ces disciplines. « Il est nécessaire de faire le tri entre des pratiques dangereuses pour la santé des patients et celles qui peuvent présenter un intérêt dans l’accompagnement du malade et les restreindre au seul domaine du bien-être », explique l’institution.

Pour rappel, fin 2022, la plateforme de rendez-vous médicaux Doctolib avait retiré près de 5.700 « praticiens du bien-être » de son site, notamment après la découverte de pratiques plus que douteuses de la star des naturopathes, Irène Grosjean. Naturopathes donc, mais aussi sophrologues, hypnothérapeutes ou lithothérapeutes... On entend souvent parler de ces termes, mais de quoi s’agit-il au juste ? 20 Minutes a passé au crible six pratiques de soins non conventionnelles pour comprendre en quoi elles consistent et si elles sont réglementées. Et cela varie énormément en fonction des disciplines.

La naturopathie

C’est quoi ?

La naturopathie est une discipline préventive visant à maintenir ou à rétablir la santé grâce à des moyens naturels. Elle prend en considération tous les aspects de la personne, comme son alimentation, son équilibre psychique ou son activité physique et cherche à agir sur la cause et non sur le symptôme.

Qui peut l’exercer ?

Il n’existe aucune obligation de formation pour devenir naturopathe. De nombreuses formations professionnelles ou continues existent, mais aucune d’entre elles n’est validée par un diplôme d’Etat.

Qu’en dit la science ?

L’OMS reconnaît la naturopathie comme une médecine traditionnelle depuis 2001, mais aucune étude n’a évalué la discipline dans son ensemble, car les pratiques qu’elle recouvre sont extrêmement hétérogènes.

La lithothérapie

C’est quoi ?

La lithothérapie est une discipline holistique visant à utiliser des pierres et des cristaux, soit au contact direct de la peau, soit à proximité du corps, afin d’apporter un mieux-être aux personnes. Les lithothérapeutes estiment que les pierres contiendraient des minéraux ayant chacun des propriétés.

Qui peut l’exercer ?

La profession n’est pas réglementée. Aucune formation n’est donc requise pour devenir lithothérapeute.

Qu’en dit la science ?

Aucune étude scientifique n’a démontré, au-delà de l’effet placebo, un effet sur la santé de cette pratique, ni l’existence d’une énergie propre aux cristaux.

L’hypnothérapie

C’est quoi ?

L’hypnothérapie est soit la psychothérapie par l’hypnose, soit la médecine alternative utilisant l’hypnose à des fins thérapeutiques, notamment pour traiter la douleur.

Qui peut l’exercer ?

La profession d’hypnothérapeute n’est pas réglementée en France. Toutefois, des formations universitaires destinées aux professionnels de santé permettent d’obtenir un diplôme universitaire en hypnose médicale. Il existe également d’autres formations pouvant être dispensées à un public plus large.

Qu’en dit la science ?

En 2015, l’Inserm a évalué l’efficacité de la pratique de l’hypnose en compilant toutes les études médicales réalisées sur le sujet. Elle confirme son intérêt thérapeutique pour gérer l’anxiété, le syndrome de stress post-traumatique chez l’adulte, le syndrome de l’intestin irritable, le psoriasis, l’asthme, l’eczéma, pour faciliter des gestes ou des examens médicaux ou pour réduire la quantité de sédatifs et d’antidouleurs au cours d’une opération.

L’acupuncture

C’est quoi ?

L’acupuncture est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à stimuler, avec des aiguilles, des dispositifs d’acupression, des ventouses, aimants ou lasers différents points du corps, afin de soigner des troubles physiques ou psychiques ou de provoquer un effet analgésique.

Qui peut l’exercer ?

En France, l’acte d’acupuncture est considéré comme un acte médical. Seuls les membres des professions médicales peuvent le pratiquer, les médecins et les chirurgiens-dentistes pour les actes en lien avec la chirurgie dentaire et les sages-femmes pour les actes en lien avec l’obstétrique. Le médecin qui souhaite devenir acupuncteur doit suivre une formation de deux ans pour obtenir un diplôme interuniversitaire d’acupuncture générale.

Qu’en dit la science ?

Selon le ministère de la Santé, l’acupuncture pratiquée à l’aide d’aiguilles a des effets bénéfiques pour le traitement des douleurs chroniques ou des nausées et vomissements liés à une grossesse ou provoqués par une chimiothérapie. Pour toutes les autres indications, il est aujourd’hui impossible de conclure à une efficacité thérapeutique.

L’ostéopathie

C’est quoi ?

L’ostéopathie considère que les différentes parties du corps sont reliées entre elles et peuvent se mouvoir les unes par rapport aux autres. Le travail consiste à identifier les blocages à l’origine des douleurs et à traiter des problèmes fonctionnels grâce à des manipulations et des mobilisations manuelles. « Seules les manipulations musculosquelettiques et myofasciales (tissus qui recouvre les muscles), exclusivement manuelles, externes et non forcées, sont autorisées », rappelle le ministère de la Santé.

Qui peut l’exercer ?

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique déterminée en 2015 (avant, les formations étaient très inégales). Le diplôme d’ostéopathe n’est pas un diplôme d’Etat, mais il est délivré par des établissements agréés par le Ministère de la santé. La formation dure cinq ans. Les ostéopathes doivent être inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l’Agence régionale de santé de leur résidence professionnelle.

Qu’en dit la science ?

Un rapport de l’Inserm datant de 2012 compilant de nombreuses études indique que l’ostéopathie n’a pas d’efficacité supérieure aux méthodes classiques de traitement des douleurs d’origine vertébrale tels que des traitements médicamenteux ou une rééducation par un kinésithérapeute. Toutefois, une vaste étude publiée en 2021 dans la revue Jama Internal Medicine montre, dans le traitement du mal de dos, un effet légèrement supérieur au placebo mais qui n’est pas cliniquement significatif, comme nous l'expliquions dans notre podcast Sixième Science.

La sophrologie

C’est quoi ?

La sophrologie est une pratique psychocorporelle s’appuyant sur des techniques de relaxation associées à des exercices de respiration et à de l’évocation positive. Elle est utilisée à des fins thérapeutiques, mais aussi dans le cadre de la préparation à l’accouchement, par exemple.

Qui peut l’exercer ?

Aucun diplôme n’est obligatoire afin d’exercer le métier de sophrologue. De nombreuses formations existent, mais elles sont très hétérogènes et peu encadrées.

Qu’en dit la science ?

« Quelques études se sont penchées sur la question de l’efficacité de la sophrologie, trop peu sont méthodologiquement convaincantes et leurs résultats trop hétérogènes pour que l’on puisse affirmer ou infirmer une quelconque efficacité », estime l’Inserm dans un rapport rendu en 2020.