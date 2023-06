Pourquoi le HHC n’est pas (encore) légalement interdit en France

Zone de flou juridique. Le 12 juin dernier, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) publiait un communiqué pour annoncer que la production, l’usage et la vente du HHC et de ses deux dérivés seraient interdits en France dès le lendemain. Une décision qui ne sort pas d’un chapeau, le ministre de la Santé, François Braun, ayant déclaré un mois plus tôt son intention d’inscrire ces molécules sur la liste des produits stupéfiants. Sorti de l’effet d’annonce, il s’avère que le décret ministériel allant dans ce sens n’a pas (encore) été publié.

En se basant sur les travaux des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A), l’ANSM avait déclaré, le 12 juin, « que le HHC présente un risque d’abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis », ajoutant que « la structure chimique de ces produits est proche de celle du delta-9 tétrahydrocannabinol (delta-9 THC), classé comme stupéfiant ». Dans sa logique, l’agence avait décidé « d’inscrire l’hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés […] sur la liste des produits stupéfiants ». Liste plus connue sous le nom « Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ».

« Il n’y a aucune base légale pour empêcher sa consommation »

Cet arrêté fait régulièrement l’objet de modifications, la dernière remontant au 23 mai 2021 et qui est la version en vigueur à ce jour. Donc rien depuis la décision du gendarme des médicaments du 12 juin 2023. « L’ANSM n’est pas un membre du gouvernement et le HHC n’est pas considéré comme un médicament, donc aucune saisie ne peut être effectuée sur le HHC », explique Me Veronica Vecchioni, avocate à Nice spécialiste de la question du CBD. Le fondement juridique pour interdire ces produits doit ainsi venir d’un décret du ministère de la Santé modifiant l’arrêté du 22 février 1990. « Comme aà ce jour il n’y a pas de texte réglementaire, vendre et acheter du HHC n’est pas illégal car il n’y a aucune base légale pour empêcher sa consommation », insiste l’avocate.





Contacté par 20 Minutes à ce sujet, l’ANSM renvoie la balle au ministère de la Santé, lequel n’a pas donné suite. Pour autant, si l’interdiction du HHC n’est pas encore inscrite dans le marbre, ce n’est toutefois qu’une question de temps. « Même sans fondement juridique, je déconseille d’acheter et de vendre ces produits qui peuvent d’ores et déjà faire l’objet de saisies par les douanes en tant que marchandises suspectes », insiste maître Vecchioni.

Et, outre les considérations purement légalistes, il faut aussi rappeler la mise en garde de l’ANSM sur les dangers de ces molécules et les risques pour la santé que cela implique : « tremblements, vomissements, anxiété, ''bad trip'', confusion mentale, malaise, tachycardie, douleur thoracique, poussée tensionnelle ». Sans oublier la dépendance des consommateurs en cas d’abus.