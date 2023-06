Enfin elles sont là, ou presque. Après les avoir attendues toutes l’année, le temps des vacances d’été arrivé ! Et que l’on parte tout près ou très loin, le rituel va être le même pour tout le monde : il va falloir préparer sa valise. Et là, chacun sa team : les minimalistes au mini-bagage – sac à dos ou petite valise cabine – à peine rempli de quelques vêtements et accessoires essentiels qui seront réutilisés tout au long du séjour ; et les autres. Ces adeptes du « au cas où » : avec des tenues « au cas où il pleuvrait », « au cas où il ferait froid », « au cas où » n’importe quoi arriverait qui nécessite de caser la quasi-totalité de son dressing dans sa valise parce qu’on ne peut pas (ou ne veut pas) choisir. Quitte à souvent devoir s’asseoir sur sa valise pour la fermer. Et les entre-deux, au bagage de taille standard qui ne se prendront pas une suée et une volée de courbatures dès qu’il faut traîner ses affaires du point A au point B.

Et vous ? Quel est votre profil ? Emportez-vous en vacances le strict minimum ou toute votre maison ? Préparer votre bagage est-il l’affaire de quelques minutes ? Ou d’une réflexion et d’une préparation de plusieurs jours ? Avez-vous une check-list ? Une manière bien particulière de plier et de ranger vos affaires ? L’idée d’oublier quelque chose vous stresse-t-elle, ou cela vous passe-t-il totalement au-dessus de la tête ? Et gardez-vous une petite place dans vos bagages pour rapporter un petit souvenir ou une spécialité locale ? Racontez-nous.