Dire que tout le monde en a ras-le-bol de lui serait un doux euphémisme. Et si les plus prudents penseront à glisser de la crème solaire dans leur valise, pas sûr que beaucoup y mettent une boîte de masques.

Trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, les barnums de dépistage devant les pharmacies ont disparu, mais en est-il de même pour le virus ? A la veille des grands départs, peut-on s’autoriser à rêver à un été sans restriction ni menace sanitaires ? Bref, cet été sera-t-il enfin le premier comme avant la pandémie ?

Tous les indicateurs au vert

Selon Santé publique France, tous les indicateurs sont au vert. Les dernières données de l’agence sanitaire font ainsi état de chiffres au plus bas, avec un taux d’incidence à 11,8 cas pour 100.000 personnes, un taux de positivité à 8,1 %, ou encore un taux de reproduction du virus à 0,7. A titre de comparaison – très parlante –, il y a un an, ces mêmes indicateurs étaient tous à la hausse, illustrant la septième vague qui déferlait sur l’Hexagone : le taux d’incidence était 63 fois plus élevé, à 742 cas pour 100.000 personnes, le taux de positivité des tests dépassait les 28 %, et le taux de reproduction du virus était de 1,45.

« Aujourd’hui, l’incidence du Covid-19 est parmi les plus basses qu’on ait depuis l’apparition du virus, confirme le Pr Bruno Lina, virologue aux Hospices civils de Lyon, membre du Covars et directeur du Centre national de référence des virus des infections respiratoires pour le sud de la France. On a des taux d’incidence qui sont non seulement bas, mais aussi en baisse constante. De ce point de vue, les choses vont mieux, et on va avoir la chance de pouvoir passer un été sans trop devoir penser au virus. Dans ce contexte où il fait très chaud, les virus circulent moins, on est tous immunisés par la vaccination ou par une précédente infection, les plus fragiles ont normalement eu au printemps leur dose de rappel. Le virus est freiné par l’immunité collective et n’évolue plus. Donc on entre peut-être dans une période de stabilité ».

La baisse est observée depuis plusieurs mois, au point que le 5 mai, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a levé l’alerte maximale concernant la pandémie, estimant qu’elle était désormais suffisamment sous contrôle. « C’est avec beaucoup d’espoir que je déclare que le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale », avait commenté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Peu après, le 31 mai, Santé publique France publiait son tout dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, indiquant qu'« en raison de l’évolution favorable de l’épidémie de Covid-19 », sa publication était désormais « suspendue ».

Mais toujours des hospitalisations Covid

Ces chiffres ont donc de quoi rendre optimiste, mais ne doivent pas mener à un relâchement total. « La dissociation relative entre taux d’incidence, taux de positivité et nouvelles hospitalisations montre que les gens se testent moins au cours du temps. C’est compréhensible après trois ans d’épidémie, mais cela implique de bien suivre le taux de positivité, en rappelant que le mètre étalon réside dans les admissions hospitalières », rappelle le Covars, l’entité qui a pris la suite du Conseil scientifique.

Il y a un an, ces chiffres étaient haut, avec près de 4.500 hospitalisations, dont 418 admissions en soins critiques, et 225 décès. Si un an plus tard, « l’incidence est plus basse que jamais, elle n’est pas à 0 : il y a encore chaque jour des centaines de personnes hospitalisées, dont une partie en service de soins critiques, insiste le Pr Lina. La problématique du Covid-19 a glissé vers les personnes les plus fragiles, les immunodéprimées, qui ont du mal à développer une réponse immunitaire stable, et qui peuvent encore faire des formes graves. Ce sont elles que l’on voit encore à l’hôpital. Et le virus fait encore des morts ». Selon ses derniers chiffres, Santé publique France recense plus de 300 hospitalisations, dont 39 en soins critiques, et 37 décès.

Une situation qui continue de susciter l’inquiétude du Covars, pour qui « il est important qu’un schéma vaccinal à jour, le port du masque et le respect des gestes "barrière" soient maintenus dans les secteurs de soins en présence des malades, a fortiori dans les services prenant en charge des patients immunodéprimés, y compris dans les structures ambulatoires ».









« Jamais on ne retournera au monde d’avant Covid » mais…

En population générale, « les chiffres sont rassurants, d’autant qu’ils sont dans une dynamique de réduction, reprend le Pr Lina. Mais jamais on ne retournera au monde d’avant Covid ! » Peut-on tout de même s’éviter un été 2023 à la sauce Covid de 2021 et 2022 ? « L’émergence de nouveaux variants ou sous-variants de ce virus, connu pour évoluer, pourrait rebattre les cartes et appeler à beaucoup plus de vigilance, poursuit le virologue. A ce jour, ce n’est pas le cas : ceux que l’on observe circulent depuis plusieurs mois, sont tous de la famille Omicron ; ce sont des sous-variants de la branche XBB, les plus transmissibles, et qui se ressemblent beaucoup ».

Et ça ne devrait pas changer. « Il n’y a pas de nouvelles souches en circulation : comme on le voit sur les derniers lots de virus, les sous-variants XBB représentent plus de 95 % des séquençages, explique-t-il. Et si la surveillance est moins précise que ce qu’elle a été au plus fort de la pandémie, la France reste l’un des pays qui séquence le plus, donc on n’est pas aveugles, on peut suivre l’évolution du virus ».

« On ne peut pas dire que le Covid-19 n’existe plus »

Peut-on alors envoyer valdinguer nos masques pour de bon ? « Non, on ne peut pas dire que le Covid-19 n’existe plus », répond le Pr Lina. Une prudence partagée par le gouvernement : « Le virus circule toujours », a rappelé la ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo. Et par l’OMS : la phase de crise de la pandémie « est passée, mais pas le Covid », soulignait en mai Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre la pandémie au sein de l’organisation.

Précaution et solidarité doivent donc rester de mise : « Le coronavirus nous a appris à mettre le masque en population générale pour freiner sa diffusion, mais aussi celles de toutes les viroses respiratoires. Donc c’est simple : si on est fébrile, que l’on tousse, qu’on est fatigué et qu’on a mal à la tête, que l’on a des signes du Covid ou d’un autre virus respiratoire, porter un masque doit être un réflexe, insiste le Pr Lina. On sait que le port du masque, porté comme il faut sur le nez – c’est le nez qui produit le plus de virus – est efficace pour protéger les autres, en l’occurrence les plus vulnérables. Pour les autres, il y aura des cas d’infection cet été, mais il y a de bonnes chances que tout se passe plutôt bien. Cet été 2023 sera donc bien celui qui se rapproche le plus des étés d’avant-Covid ».