Près de 33.000 personnes sont décédées en France entre 2014 et 2022 en raison des effets de la chaleur, selon un rapport publié ce vendredi par Santé Publique France. Soit 1.000 à 7.000 personnes chaque année, selon les conditions météorologiques. Contrairement aux idées reçues, un tiers de ces décès concerne des personnes âgées de moins de 75 ans. Il s’agit de la première étude française mesurant la mortalité attribuable à la chaleur en France.

La chaleur est un risque sans seuil, c’est-à-dire qu’il y a un risque de mortalité dès l’augmentation de la température. Mais plus les températures sont élevées, plus le risque s’envole. « Il y a un risque très important durant les canicules, mais 70 % des 33.000 décès surviennent en dehors de ces périodes », souligne Guillaume Boulanger, Responsable d’unité à la Direction santé environnement travail de Santé publique France.

7.000 décès en 2022

Ce nouveau modèle inédit de calcul a été effectué en mesurant pour chaque été de 2014 à 2022, de juin à septembre, les températures du jour et la mortalité du jour, dans chaque département et chaque jour. « Ce modèle nous permet de définir le lien quotidien entre le changement de température et la mortalité », explique Guillaume Boulanger.

Depuis 2015, la canicule devient de plus en plus étendue sur le territoire, sur des périodes de plus en plus longues, et avec des températures de plus en plus élevées. 2022 a d’ailleurs été l’année record, avec 7.000 décès imputables à la chaleur, notamment en raison de trois canicules consécutives. « La chaleur est l’un des risques climatiques les plus préoccupants en Europe, sur les écosystèmes mais aussi sur la santé humaine », rappelle Sébastien Denys, directeur Santé environnement et travail à Santé publique France.









« Des mesures collectives doivent être mises en place »

Depuis 2015, au moins une canicule a lieu tous les ans, excepté en 2021. « La population a tendance à minimiser leur importance », regrette Sandrine Randriamampianina, Responsable d’unité à la Direction de la prévention et promotion de la santé à Santé publique France. « Mais les gens doivent adapter leur comportement. »

Pour Sébastien Denys, des mesures collectives doivent également être mises en place. « On doit faire des modifications structurelles de nos environnements, avec de la végétalisation en ville, par exemple, pour avoir des îlots de chaleur, et protéger la santé de la population. »