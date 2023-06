Sauver des vies avec la sienne, c'est aussi histoire de chiffres. D'abord le nombre de personnes qu'un donneur peut aider - entre 5 et 7 -, plusieurs organes étant la plupart du temps prévelés sur un même corps. Aussi le nombre d'organes prélevés en 2022 en France, - 5.495, total qui ne comprend pas les tissus - , qui n’ont pas suffi à sauver tout le monde. C'est encore le nombre de personnes qui décèdent chaque jour faute d’avoir été greffées - 3. Car le nombre de malades sur liste d’attente augmente plus vite que le nombre d’organes et de tissus donnés (+ 6 % contre + 4,2 %).

Et qu'en est-il des organes eux-mêmes ? Alors que la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe a lieu ce jeudi, à 20 Minutes, on s’est demandé pourquoi certains sont très donnés quand d’autres semblent boudés. Intestin, cornée, utérus, cerveau… On vous dit tout.

Les plus demandés (et les plus transplantés)

La « superstar » des organes niveau don, c’est le rein : 3.337 malades ont été transplantés en 2022. Il s’agit majoritairement de personnes dialysées, pour qui la greffe est vitale. Sur la deuxième marche du podium, le foie, avec 1.294 greffes par an. Bien après, le cœur, avec 411 greffes chaque année, talonné par le poumon (344), puis le pancréas (70).

Si ces cinq organes arrivent tout en haut des donc, c’est parce qu’ils sont vitaux. « ces transplantations sont routinières, nous dit Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine. On a du recul et le savoir-faire est partagé par les équipes médicales. »





Ceux qui peuvent être donnés mais… qui ne sont pas vitaux et donc boudés

C'est tout l’inverse pour un autre organe situé tout en bas du classement des plus greffés : l’intestin. Première cause : il est très compliqué de greffer ces tripailles. « Il y a beaucoup de cellules de système immunitaire au sein des intestins, explique Marine Jeantet. Or, beaucoup de cellules vont générer un rejet. » Le risque est tel que les transplantations sont extrêmement rares. Quelques équipes greffent tout de même des intestins, dans un cadre très sécurisé et spécialisé. Un à trois intestins sont transplantés chaque année, principalement chez des nourrissons.

Mais ce n’est pas l’unique raison pour laquelle les intestins se trouvent en dernière place. Si vivre sans cœur ou sans poumon est physiologiquement impossible, vivre sans intestin ne l’est pas. De nombreuses personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin survivent avec un organe tronqué. « Les greffes sont majoritairement effectuées quand il n’y a pas d’alternatives, quand c’est vital », insiste la directrice générale de l’Agence de la biomédecine.

Ceux qui peuvent être utiles mais… qu’on n’arrive pas à greffer

Tous les organes vitaux ne sont pas transplantés. Le cerveau, par exemple, ne fait pas partie du top 5. Et pour cause : la greffe est très compliquée, tant sur le plan technique qu'éthique. « Quand il y a un arrêt cardiaque, c’est très rare que le cerveau ne soit pas abîmé tout de suite, analyse Marine Jeantet. On n’a pas trouvé les moyens de rendre cet organe transplantable. » Les futures greffes dépendront donc de l’évolution de la science, de la capacité à greffer, conserver, transporter et transplanter ces organes.

Les avant-bras ou les faces (on parle de morceaux de peau) restent des greffes exceptionnelles, car très délicates à réaliser en raison de leur aspect « composite ». Des recherches sont réalisées par quelques équipes en France. « Il n’est pas exclu que dans les prochaines années, nous puissions greffer d’autres organes, comme l’utérus », ajoute François Kerbaul, directeur national prélèvement et greffe organes et tissus à l’Agence de la biomédecine.

Plusieurs femmes ont déjà reçu une greffe utérine issue d’une donneuse vivante. « Mais cela pose des questions éthiques, insiste Marine Jeantet. Une femme a par exemple donné naissance grâce à l’utérus donné par sa mère. »

Ceux utiles mais… que les personnes ne donnent pas assez

D’autres organes et tissus peuvent, au contraire, très bien être greffés mais sont boudés pour le don. En première position : la cornée de l’œil. Même si 5.692 cornées ont été greffées en 2022, « on en manque », assure la directrice générale de l’Agence de la biomédecine. « Les gens pensent qu’on enlève les yeux, ce n’est pas vrai. On retire seulement une petite membrane transparente sur le dessus de l’œil. Ça ne change pas le regard de la personne. »

Deuxièmes tissus boudés : les os, dont le nombre de transplantation reste faible. En cause, le temps que prend cette opération. Prélever les os est un travail très minutieux et le temps passé dans le bloc opératoire est conséquent. Une question de moyens donc, mais pas seulement.

« Des familles refusent de donner des os en disant “vous allez le dépecer”. Je peux l’entendre mais ce qu’il faut comprendre, c’est que les corps sont restitués de manière extrêmement digne et respectueuse, tient à rassurer Marine Jeantet. C’est comme si on sort du bloc opératoire et qu’on a un pansement. » Un pansement et une bonne action.