La pandémie a fait exploser le mal-être chez les Français. Toutefois, jusqu’ici aucune étude n’avait été faite sur les enfants. Ce mardi, l’étude Enabee montre que 13 % des enfants en école primaire souffrent d’un trouble probable de santé mentale. Menée par l’agence Santé publique France, l’étude met en exergue trois types de troubles : émotionnels, oppositionnel ou de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité.

Dans le détail, 6,6 % des enfants présentent un trouble oppositionnel probable, c’est-à-dire une humeur particulièrement colérique ou querelleuse. 5,6 % des enfants présentent un trouble émotionnel probable, c’est-à-dire de l’anxiété, de l’anxiété de séparation ou des symptômes dépressifs et 3,2 % présentent un trouble de déficit de l’attention. Les données ont été collectées en fin d’année scolaire 2021-2022 auprès de plus de 15.000 enfants et plus de 15.000 enseignants dans près de 400 écoles ainsi que 10.000 parents.

De l’étude à la meilleure prise en charge

Si la question du mal-être chez les jeunes a été mise en lumière par la pandémie de Covid-19, Santé publique France précise bien que cette étude ne permet pas de mesurer son impact. En effet, il n’existait jusqu’ici aucune données nationales sur le mal-être des enfants en France. Elle permet toutefois de prendre la température.

« La santé mentale est un enjeu majeur », estime dans un communiqué la directrice générale de Santé publique France, Caroline Semaille. « Aujourd’hui, nous posons la première pierre à ce socle de connaissances essentiel à l’action publique » et il faudra « enrichir et affiner ces connaissances », note-t-elle. D’autres études pourraient donc suivre afin d’encourager des campagnes de prévention et une meilleure prise en charge des petits Français en souffrance.