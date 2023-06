Si vous leur posez la question, la plupart des gens vous répondront qu’ils n’en ont jamais entendu parler. Au mieux, cela leur évoquera vaguement quelque chose. Pourtant, la drépanocytose est à ce jour la maladie génétique la plus fréquente au monde, « elle concerne environ 300.000 naissances par an dans le monde », rapporte l’Inserm. Aussi appelée anémie falciforme, « la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges, caractérisée par une anomalie de l’hémoglobine, qui transporte l’oxygène depuis les poumons vers les tissus, poursuit l’organisme de recherche scientifique. Une maladie qui engendre des déformations des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides, favorisant l’anémie, des crises vaso-occlusives douloureuses et un risque accru d’infections ».

Depuis novembre dernier, la Haute autorité de santé recommande la généralisation du dépistage de la drépanocytose à la naissance. Mais « quand ma fille a été diagnostiquée il y a vingt-huit ans, la plupart des médecins ne connaissaient pas la maladie », se souvient Ada Pagniez, présidente de SOS Globi 64, fédération regroupant vingt associations de patients réparties sur le territoire national, et maman de Mouna, drépanocytaire.

Comment le diagnostic a-t-il été posé à l’époque pour votre fille ? La maladie était-elle connue ?

Cela a pris du temps. Tout bébé, elle avait des manifestations de douleurs dans les bras et les jambes. Nous sommes allés plusieurs fois à l’hôpital de Pau, mais les bilans cliniques qu’elle passait n’étaient pas suffisamment approfondis pour poser le diagnostic. A chaque fois, on rentrait à la maison avec la consigne de faire attention et une ordonnance de doliprane.

La maladie s’est intensifiée quand ma fille a eu 7-8 mois. J’ai à cette époque croisé par hasard la route d’un jeune interne en médecine venant d’Afrique. Les deux tiers des drépanocytaires dans le monde vivent en Afrique, où il y a donc une meilleure connaissance de la maladie. Quand ce jeune interne a vu les doigts enflés de ma fille, il m’a parlé de cette maladie et m’a conseillé de faire un dépistage. Nous avons donc emmené Mouna faire une électrophorèse de l’hémoglobine, qui est le test permettant de poser le diagnostic. Quelques jours après, le pédiatre nous a convoqués, il était très bienveillant mais semblait un peu inquiet, il ne connaissait que très peu la maladie. Pour nous, tout s’est écroulé.

Quels traitements votre fille a-t-elle reçus ?

Rapidement, ma fille a fait des crises sévères et a enchaîné les hospitalisations. A l’époque, les équipes nous ont accompagnés comme elles le pouvaient, en mettant l’accent sur la gestion de la douleur. Puis nous avons été orientés vers l’hôpital pour enfants Necker à Paris, pour une consultation annuelle et un accompagnement spécialisé. Mouna s’est vu prescrire des antalgiques pour la douleur, du fer pour l’anémie et des antibiotiques qu’elle a pris quotidiennement jusqu’à ses 15 ans, parce que cette maladie affaiblit le système immunitaire et vous rend plus fragile face au risque infectieux. Et elle a souvent reçu des transfusions sanguines pour son anémie sévère.

A quoi ressemble le quotidien quand on vit avec la drépanocytose ?

On ne guérit pas de la drépanocytose, il faut vivre avec. Le seul traitement curatif est la greffe de moelle osseuse, mais elle n’est pas indiquée pour tous les drépanocytaires, et à l’époque, on ne nous en a jamais parlé.

Quand Mouna était enfant, on vivait à l’hôpital, on y allait au moins une fois par mois, ce qui est très dur à cet âge-là, pour suivre une scolarité normale, vivre sa vie d’enfant, de se faire des amis. Pour elle, ce n’était pas possible, elle était souvent absente, moquée par certains camarades, et pas vraiment comprise par les enseignants, qui ne comprenaient pas l’impact de sa maladie, qui est un handicap invisible. Jusqu’au lycée, elle a été stigmatisée.

Le retentissement physique de la maladie se double d’un isolement qui mène beaucoup de patients à la dépression.

Au fil des années, la prise en charge de la maladie a-t-elle évolué ? S’est-elle améliorée ?

Aujourd’hui encore, il y a une méconnaissance sur la maladie. Il faut savoir qu’en cas de crise aiguë, la drépanocytose provoque de très violentes douleurs, comme si on vous broyait les os. Cela nécessite une prise en charge adaptée, mais aux urgences, tous les soignants ne sont pas habitués à cette pathologie, et il peut arriver que la gestion de la douleur ne soit pas suffisamment efficace. Or, les douleurs sont tellement intenses qu’elles nécessitent l’administration de puissants antalgiques, voire de morphiniques. Mais il est déjà arrivé que ma fille m’appelle en pleurant de douleur depuis les urgences parce que des soignants considéraient qu’elle avait reçu un traitement suffisant, et la regardait presque comme une toxico qui réclamait sa dose. C’est ahurissant !

En 2023 encore, il faut s’armer quand on a cette maladie, être blindé émotionnellement, parce qu’il faut s’accrocher.

Quelles mesures pourraient selon vous améliorer la prise en charge de la drépanocytose ?

A ce jour, il existe des services dédiés pour la prise en charge du diabète et d’un ensemble de maladie, mais rien pour les drépanocytaires, qui sont les oubliés de la prise en charge médicale.

Quand ma fille va aux urgences parce qu’elle a une crise douloureuse, il arrive fréquemment qu’elle soit admise au service des maladies infectieuses, comme si elle avait une maladie tropicale, et alors que, du fait de son système immunitaire affaibli, il ne faut surtout pas qu’elle contracte une infection.

Ce qu’il faudrait, c’est déployer un plan de prise en charge des drépanocytaires, avec un protocole dédié, pour une gestion plus efficace et rapide de la douleur en cas de crise. C’est une maladie de la douleur qui requiert un parcours de soins balisé, avec des soignants mieux informés.

Vivre avec la drépanocytose est un combat de tous les jours, pour les soins, pour suivre une scolarité, avoir une activité professionnelle ou encore bénéficier de la MDPH, un accompagnement du handicap : tout reste très compliqué aujourd’hui.

Heureusement qu’il y a des associations de patients, grâce à elle j’ai pu sortir la tête de l’eau, avant de les rejoindre dans la lutte. Le réseau associatif permet d’apporter de la visibilité à cette maladie et aux patients. Ainsi qu’un grand soutien aux familles, pour répondre à leurs interrogations, leurs craintes, et les accompagner au quotidien. Il ne faut pas hésiter à s’en rapprocher !