Un thermomètre qui dépasse les 30 degrés alors que l’année scolaire qui se termine doucement. L’envie de se retrouver entre potes et de piquer une tête pour se rafraîchir, parfois en faisant le clown pour faire marrer les filles. Avec les fortes chaleurs qui frappent la France depuis plusieurs jours, le nombre d’interventions des pompiers pour des chocs thermiques a nettement grimpé ces derniers temps.

Lundi, un adolescent est décédé en allant se baigner dans un plan d’eau du Pas-de-Calais. Deux jours plus tôt, une ado de 14 ans était morte noyée après avoir sauté dans la Seine, en Essonne. Mercredi, un jeune homme de 18 ans qui venait de boucler son épreuve de baccalauréat avec ses amis est également décédé en nageant dans un étang de Saint-Symphorien, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). D’après les témoins, le jeune homme aurait semblé en difficulté et aurait subitement coulé. Son corps sans vie n’a été retrouvé que deux heures plus tard.





⚠️ La consommation de boissons alcoolisées avant une baignade augmente les risques d’hydrocution et de noyade. ⚠️

⚠️ La consommation de boissons alcoolisées avant une baignade augmente les risques d'hydrocution et de noyade. ⚠️

Pour profiter de la plage et ne pas boire la tasse une fois dans l'eau, restez prudents : ne buvez pas d'alcool avant d'aller vous baigner. pic.twitter.com/R2iqHu0AKy — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) August 7, 2021



Si l’autopsie doit confirmer les causes de la mort, tout laisse à penser que la jeune victime a succombé à un choc thermique. Aussi appelée hydrocution, cette syncope peut se produire soudainement quand la différence entre la température extérieure et la température de l’eau est importante. Elle peut entraîner un malaise, une perte de connaissance ou des crampes. « On le voit fréquemment quand des personnes s’exposent longtemps au soleil. Elles ont chaud et elles ont envie de se rafraîchir, c’est normal. Mais il ne faut pas se jeter d’un coup dans l’eau », explique le sergent-chef Arnaud Sorais, conseiller technique du SDIS d’Ille-et-Vilaine.

En France, les autorités avaient recensé 1.480 noyades accidentelles lors de l’été 2021, dont 27 % ont entraîné un décès, soit 400 morts. En moyenne, sur une année complète, 1.000 décès par noyade sont à déplorer en France. Chez les moins de 25 ans, c’est même la première cause de mortalité par accident de la vie courante.

Comment le corps réagit et comment se protéger ?

L’hydrocution est liée à une hausse subite de la pression artérielle. Quand il fait chaud, les vaisseaux sanguins sont dilatés pour évacuer la chaleur corporelle, augmentant le rythme cardiaque. Quand il est exposé à un froid soudain, le corps se bloque pour « préserver sa température » comme le rappelle la SNSM. Les vaisseaux sanguins sont contractés et la pression artérielle augmente d’un coup. La consommation d’alcool a tendance à accentuer ce phénomène et accroît le risque de malaise, tout comme un exercice physique intense pratiqué juste avant.









Pour limiter le risque, il est impératif de se mettre à l’eau en douceur. « On peut facilement éviter le choc thermique en allant progressivement à l’eau, en se mouillant progressivement le corps pour le rafraîchir. Il faut aussi faire attention à ne pas s’aventurer trop loin, surtout si on ne nage pas très bien », poursuit le plongeur du SDIS d’Ille-et-Vilaine. Le choc thermique peut également se produire lorsque des personnes sautent dans une eau profonde. Si la température de l’eau en surface peut être relativement confortable, elle peut parfois nettement baisser à un ou deux mètres de profondeur, comme dans les carrières notamment.