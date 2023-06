C’est un serpent de mer sur lequel beaucoup se sont essayés, et cassés les dents : faut-il restreindre la liberté d’installation des médecins ? La question aurait pu faire un bon sujet au bac de philo mercredi. Mais plutôt que les lycéens, ce sont les députés qui cogitent sur la question. Cette semaine, l'Assemblée a entamé l’examen en première lecture d’un texte porté par la majorité présidentielle visant à lutter contre les déserts médicaux.

La proposition de loi (PPL) entend notamment « accroître la participation des établissements de santé à la permanence des soins », interdire l’intérim en début de carrière pour certains soignants, et offrir, dès la troisième année, la possibilité pour les étudiants en médecine de recevoir une allocation mensuelle contre un engagement dans un désert médical. Un amendement transpartisan voulait aller plus loin : pour s'installer dans un secteur déjà bien doté, les médecins libéraux et chirurgiens-dentistes devraient obtenir une autorisation de l’Agence régionale de santé (ARS), conditionnée par exemple au départ à la retraite ou au déménagement d’un médecin exerçant le même type d’activité. Il a été rejeté mercredi soir, et les débats se poursuivent de jeudi. Mais comment donc nos voisins européens s'en sortent-ils sur le sujet ? Sont-ils plus stricts ? François Braun, risque de « pourrir la situation ».20 Minutes fait le point.

Les seuils de densité allemands

Un première réponse est à trouver outre-Rhin. Confrontée au vieillissement rapide et à un déséquilibre Est / Ouest et villes / campagnes de sa densité médicale, l’Allemagne lance dès 1976 une étude statistique sur la répartition des médecins dans le pays. En 1993, le pays réunifié voit son territoire découpé en 395 zones (urbaines, périurbaines et rurales) de planification. Ce plan des besoins de santé, ou « Bedarfsplanung », conditionne l’installation des nouveaux médecins généralistes et spécialistes à différents critères : densité de population, nombre de médecins par habitant, âge des médecins ou encore, depuis 2013, âge et sexe de la population. Et, depuis 2021, état de santé de la population.

Ces facteurs permettent d’élaborer de manière fine et ciblée des seuils de densité. Nouveaux médecins et spécialistes ne peuvent ainsi s’installer que dans des zones où le ratio de médecins par habitant dépasse 110 % de la cible. Au-delà, aucune autorisation supplémentaire n’est délivrée, faisant de l’Allemagne l’un des pays où l’installation des nouveaux praticiens est la plus strictement encadrée.

Il est toutefois possible pour les professionnels de santé de contourner cette contrainte. « Seuls les médecins de ville de toutes les spécialisations conventionnés sont assujettis, précise l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS). Les médecins non conventionnés, également appelés "médecins privés", sont libres de s’installer où ils choisissent, indépendamment du Bedarfsplan ».

La planification espagnole

Soumise à un vieillissement de sa population comparable à celui de la France, et à de fortes disparités de densité, l’Espagne a elle aussi conditionné l’installation de ses nouveaux médecins à un ensemble de critères. Le système de santé y est soumis à une forte planification de la part des régions autonomes. Elles « formulent des besoins en termes d’effectifs à former par spécialité », et « décident de l’implantation des centres de soins où exercent spécialistes et généralistes en ville, et donc des médecins ». Ces derniers sont en outre « salariés des régions », indique l’ONDPS.

Des incitations financières sont également proposées pour encourager les médecins à exercer dans les zones où l’offre de soins est déficitaire. Des mesures qui ont permis une meilleure répartition des médecins, mais qui n’ont pas suffi à rééquilibrer efficacement les fortes disparités régionales.

Plus souple, la Belgique a opté pour un système incitatif pour encourager les médecins à s’installer dans les territoires les plus sous-dotés. La Wallonie, région où la désertification médicale est la plus forte, octroie via le Fonds d’impulsion de la médecine générale des primes pour soutenir l’installation de jeunes médecins dans les zones en pénurie.