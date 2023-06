Augmentation du prix du paquet de cigarettes, mise en place du Mois sans tabac, remboursement des substituts nicotiniques… Toutes ces mesures ont un coût. Pour le fumeur ou la fumeuse dans le cas de la hausse du tarif du paquet, mais aussi pour l’Etat, avec les campagnes de prévention ou le remboursement des patchs, gommes, pastilles et sprays buccaux. Mais cette politique de lutte antitabac est-elle rentable ? C’est tout l’objet d’un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), soutenu par Santé publique France, et dont les résultats sont publiés ce vendredi.

Le rapport évalue l’impact sanitaire mais aussi (et surtout) économique du programme national de lutte contre le tabac, de 2016 à 2020. Car entre ces deux dates, un (grand) train de mesures a été mis en place. Octobre 2016 : le Mois sans tabac est créé. Début 2017 : le paquet neutre instauré. Et de 2018 à 2020, le prix du paquet de cigarettes a augmenté chaque année (+ 41 % sur la période pour le plus vendu).

Eviter 4 millions de cas de maladies chroniques

L’OCDE a donc tenu à vérifier si ces mesures étaient rentables. « On a utilisé un modèle de microsimulation sophistiqué pour quantifier les effets espérés sur le long terme », explique Marion Devaux, analyste des politiques de santé au sein de l’organisation. Le but : mesurer l’efficacité économique des politiques antitabac si elles sont maintenues sur la période 2023-2050.

« Les résultats sont positifs », se réjouit Francesca Colombo, cheffe de la division de la santé à l’OCDE. En étant maintenues, elles permettraient d’éviter 4 millions de cas de maladies chroniques, telles que des cancers, maladies cardiovasculaires, infections des voies respiratoires ou troubles musculosquelettiques. Ce qui permettrait d’économiser 578 millions d’euros par an en dépenses de santé, soit 4 % du montant alloué aux soins préventifs en France en 2016.









Augmentation de la productivité au travail

L’étude tend également à montrer l’impact qu'a la lutte contre le tabagisme sur la productivité des Français. « On a calculé l’impact sur les arrêts maladies, mais aussi sur le présentéisme ou le départ anticipé à la retraite », précise Marion Devaux. Conclusion : ces mesures contribueraient à augmenter l’emploi et la productivité du travail de l’équivalent de 19.800 équivalents temps plein supplémentaires par an, par rapport à un scénario dans lequel elles ne seraient pas appliquées.

En bref, le coût total des mesures de lutte contre le tabagisme, estimé à environ 148 millions d’euros par an, serait compensé par les économies sur les dépenses de santé à long terme, estimées, elles, à 578 millions euros par an. « Un rendement moyen de 4 euros pour chaque euro investi », illustre Francesca Colombo.

Les experts de l’OCDE s’accordent à dire qu’il faut poursuivre, voire renforcer ces mesures dans les années à venir. Des initiatives qui doivent être combinées. « La campagne Mois sans tabac est très efficace, mais elle l’est davantage dans un environnement où les cigarettes coûtent cher et où il est facile de trouver un substitut de sevrage », souligne Viêt Nguyen Thanh, responsable de l’unité addictions à la Direction prévention et promotion de la santé à Santé publique France. Car, on le rappelle, aujourd’hui en France, une personne sur quatre est un fumeur régulier, et 75.000 décès étaient attribuables au tabac en 2015, soit 13 % des décès de l’année.