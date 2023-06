Et si, après des années de recherches des plus grands scientifiques, c’était les internautes qui avaient trouvé un remède miracle pour vaincre le cancer ? C’est en tout cas ce que prétendent certains. La solution n’est pas bien compliquée : l’eau d’ail germée. « L’eau d’ail fait des merveilles pour le corps - cela m’a sauvé », est-il inscrit au-dessus d’une vidéo partagée plusieurs milliers de fois sur Facebook. C’est la page « Poivre créatif », qui se décrit comme « d’excellents conseils pour votre maison, votre santé et bien plus encore », qui l’a partagée.





Selon la vidéo, « l’eau à l’ail est un remède très puissant que peu de gens connaissent ». Mais avec de l’ail germé cela a davantage de bienfaits : « Il renforce l’immunité, a un effet anti-inflammatoire, améliore la santé cardiovasculaire et il a la capacité de tuer les cellules cancéreuses. » Egalement, elle aurait un effet mortel sur les virus, les bactéries, les champignons et les parasites.

Le processus est détaillé : « Peler une gousse d’ail, couper dans le sens de la longueur, mettre dans un verre d’eau. Couvrir l’embouchure du verre avec un objet en verre, et laisser reposer pendant 24h. Boire l’eau pendant au moins 7 jours, pendant un mois. » L’astuce : « Mettre l’ail haché dans un récipient en verre, qui fera germer l’ail encore plus rapidement. » Si des milliers d’internautes remercient l’auteur de la vidéo dans les commentaires, l’astuce en est-elle vraie pour autant ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Evidemment, s’il suffisait de boire de l’eau d’ail germé pour mettre fin à son cancer, tout le monde serait déjà au courant, et plus personne ne décéderait de la maladie. De nombreuses fausses solutions contre le cancer sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux. Récemment, des internautes prétendaient que l’oxygène, ou encore le jus de carottes, pouvaient le soigner.









En 2019, La Dépêche a rencontré Céline Fresquet, coordinatrice d’Ail Lomagne en fête, qui affirmait tout de même un effet positif de la plante sur le cancer. « Prévention contre le cancer, l’avantage le plus important de l’ail est sa capacité à inhiber la génération de radicaux libres responsables du cancer », expliquait-elle à l’époque.

C’est ce qu’a confirmé le Dispositif spécifique régional du cancer (DSRC) Onco Paca-Corse à 20 Minutes : « Si l’ail ne soigne évidemment pas le cancer, il peut avoir des effets préventifs contre le cancer colorectal. » Une étude menée par des chercheurs italiens, et publiée en avril 2023, conclu effectivement sur « l’effet protecteur de l’ail alimentaire sur le risque de CCR », soit Cancer colorectal. Les données d’un panel de 300 personnes dont 100 patients souffraient d’un cancer colorectal, 100 autres avaient de polypes adénomateux et les 100 derniers étaient en bonne santé, ont été analysés.

Un danger pour certains traitements contre le cancer

« L’ail est souvent consommé par les patients atteints de cancer pour les propriétés de stimulation de l’immunité qu’on lui prête », note la Fondation contre le cancer de Belgique. Pour autant, sa consommation peut présenter un danger pour les malades. « L’ail peut réduire les effets de certains traitements utilisés contre le cancer », explique le DSRC Onco Paca-Corse à 20 Minutes.

Les traitements concernés sont listés par la Fondation belge contre le cancer : ce sont ceux à base de tamoxifère (Nolvadex, Tamizam, Tamoplex, Tamoxifen) et à base de dacarbazine (Dacarbazine, Medac). L’ail augmenterait également la toxicité des chimiothérapies à base de docetaxel (Docetaxel, Taxotère, Tevadocel), ainsi que plusieurs traitements anticancéreux : dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines.