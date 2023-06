« Nous avons décidé d’inscrire l’hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés, le HHC-acétate (HHCO) et l’hexahydroxycannabiphorol (HHCP) sur la liste des produits stupéfiants », a déclaré, ce lundi, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué. A partir de mardi, la production, la vente et l’usage de ces trois produits sont interdits sur le territoire français.

Il subsistait une sorte de flou autour de ces substances, que l’ANSM classe parmi les « cannabinoïdes de synthèse ». Ce n’est plus le cas, notamment depuis que l’agence a reçu les conclusions de travaux réalisés par les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A). « Ces travaux ont rapporté que le HHC présente un risque d’abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis », affirme l’ANSM. S’il fallait une autre raison, l’agence ajoute que « la structure chimique de ces produits est proche de celle du delta-9 tétrahydrocannabinol », autrement appelé THC, substance qui est déjà classée parmi les stupéfiants.

« C’est un produit qui entraîne une addiction forte »

La France est loin d’être la première à prendre des mesures restrictives concernant le HHC. En Europe, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni ou encore la Finlande ont déjà interdit ce produit à la vente. D’ailleurs, les vendeurs français, en ligne ou dans des boutiques de CBD, s’attendaient à se faire rattraper par la réglementation. Certains ont même organisé des promotions histoire de liquider leurs stocks avant l’interdiction.





« De toute évidence, c’est un produit qui entraîne une addiction forte et des effets psychotropes importants », avait déclaré François Braun, le ministre de la Santé auprès de nos confrères de France Info le 15 mai dernier. « Le HHC est obtenu par synthèse chimique à partir de cannabinoïdes naturels produisant des effets psychotropes similaires à ceux ressentis lors de la consommation de THC », confirme l’ANSM. Le produit est multiforme : huile, résine, herbe à fumer, spray, confiseries, e-liquide, gelée. La concentration de ces produits en HHC peut atteindre « jusqu’à 99 % » et peut exposer le consommateur « à des risques tels que des tremblements, vomissements, anxiété, bad trip, confusion mentale, malaise, tachycardie, douleur thoracique », liste l’ANSM.