Nouvelle campagne de don du sang. Après une année 2022 « très compliquée », l’Etablissement français du sang a retrouvé en 2023 « une situation correcte » pour ses réserves, mais espère renouveler ses stocks en juin avant l’été. Cette campagne vise à remplir un peu plus les réserves de sang pour la période estivale.

L’an dernier, touchée par la crise sanitaire persistante, l’agence avait dû procéder à deux « appels d’urgence vitale », en février et en juin, face à des niveaux de réserves historiquement bas. Les dons de sang, mais aussi de plasma et de plaquettes permettent de sauver des vies et d’améliorer celles de malades qui ont besoin de transfusions des produits sanguins.

