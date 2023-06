De la listeria dans des box de pâtes de Lustucru… C’est la suspicion de Rappel Conso, le site du gouvernement qui recommande de ne pas consommer les box « pâtes serpentini carbonara » de 306 grammes de marque Lustucru achetée après le 8 juin. Ce sont ces pâtes, mises en vente dans toute la France et initialement consommables jusqu’au 4 juillet, qui sont suspectées de contenir de la bactérie et de transmettre ainsi la listériose, une maladie infectieuse dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

Les femmes enceintes appelées à une vigilance particulière

« Les personnes qui auraient consommé les « produits » et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », rappelle ainsi « Rappel Conso » en attirant l’attention également sur les atteintes maternelles ou fœtales de cette maladie chez la femme enceinte. Même appel à une vigilance particulière pour les personnes âgées.

Ces pâtes à la carbonara ont été distribuées dans les magasins de Casino, U, Auchan ou par le groupement d’achat des centres E. Leclerc (Galec), par ITM la filiale logistique alimentaire du Groupement Les Mousquetaires qui se charge de l’approvisionnement de plus de 2100 points de vente Intermarché et Netto ou encore par Provera, la centrale d’achat des hypermarchés Cora et supermarchés Match.