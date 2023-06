L’agence nationale du médicament (ANSM) a annoncé jeudi avoir saisi de nouveau la justice sur des dysfonctionnements de l’IHU de Marseille à l’ère Raoult, cette fois sur un essai clinique non autorisé sur des patients atteints de Covid-19.

« L’ANSM a saisi de nouveau la justice », a annoncé une porte-parole à l’AFP, après analyse d’une étude sur plus de 30.000 patients Covid publiée, entre autres, par Didier Raoult. Cette étude « peut être qualifiée de RIPH (recherche impliquant la personne humaine, NDLR) de catégorie 1 » et aurait donc « dû bénéficier d’un avis favorable d’un comité de protection des personnes et d’une autorisation de l’ANSM ».