Vous aussi, quand vous étiez enfant, vous deviez marcher exclusivement sur les bandes blanches du passage piéton, sinon vous vous disiez qu'il allait vous arrivez quelque chose ? Moi, oui. Mais on grandissant, ces pensées sont parties. Pas chez Clara. Bien au contraire. La lycéenne de 17 ans vit quotidiennement avec des pensées dérangeantes, répétitives et incontrôlables, qu’on appelle des obsessions, et qui génèrent chez elle une importante anxiété. Alors pour diminuer son anxiété, elle effectue des gestes répétitifs, irraisonnés et incontrôlables. En bref, elle a des TOC.

« Je compte mes pas, je compte combien de fois je mâche quand je mange […] Je me dis que si je ne le fais pas, des personnes de mon entourage vont mourir. » Depuis la cinquième, elle souffre de TOC de comptage, auxquels se sont ajoutés plus récemment des TOC de contamination. Clara a peur d’être sale, de tomber malade. Alors elle ne veut plus toucher les poignées de porte, même de son appartement. « Je ne peux plus sortir de chez moi sans être accompagnée par ma mère ou par quelqu’un, pour que cette personne m’ouvre les portes parce qu’il y en a que je considère comme contaminées. »

Clara a décidé de témoigner face caméra pour raconter son quotidien handicapé par ses TOC, dans ce septième et dernier épisode de « Ma tête et moi », la série de 20 Minutes sur la santé mentale.

Le témoignage en vidéo de Clara est à retrouver en tête de cet article.