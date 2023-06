Quand les sirènes d’une ambulance retentissent, on s’attend à trouver à l’intérieur des médecins ou des pompiers, mais beaucoup moins des retraités et de jeunes étudiants. Pourtant, 8.500 personnes en France sont secouristes bénévoles à la Croix-Rouge, formés pendant au moins 70 heures. Leur mission : aider le Samu et les pompiers à secourir des personnes en danger.

Tous les soirs, de 18 heures à 23 heures, et tous les week-ends de 8 heures à minuit, cinq camions de la Croix-Rouge arpentent le département des Hauts-de-Seine. Au centre de réception et de régulation du Samu à l’hôpital de Garches, d’autres bénévoles, en relation avec le Samu, les informent des interventions à venir.

À l’occasion des journées de collecte nationale de la Croix-Rouge, du 3 au 11 juin, nous avons passé une soirée en immersion avec une équipe de secouristes bénévoles, dans les Hauts-de-Seine.

