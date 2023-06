C’est un feu vert que le géant pharmaceutique britannique GSK attendait impatiemment. Son vaccin Arexvy contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite et de la pneumonie vient d’être autorisé par la Commission européenne. L’autorisation est donnée pour les personnes âgées de plus de 60 ans, précise GSK dans son communiqué ce mercredi.

L’UE emboîte ainsi le pas aux Etats-Unis qui ont approuvé le mois dernier la commercialisation de ce vaccin, également pour les personnes âgées. L’Agence européenne du médicament (EMA) avait donné un avis favorable le mois dernier mais la décision finale de la Commission européenne était encore attendue.

Un virus qui dégénère chez les plus fragiles

« C’est la première fois qu’un vaccin contre le VRS reçoit l’autorisation de mise en vente européenne », relève GSK, et les vaccinations seront prévues avant l’automne. Le virus génère « plus de 270.000 hospitalisations et environ 20.000 décès lors d’hospitalisations » chez les personnes âgées en Europe chaque année, précise GSK.

Le VRS est un virus très répandu et très contagieux, surtout connu pour causer durant l’hiver des bronchiolites (infection des petites bronches) chez les tout-petits. Mais il touche également les adultes et peut se révéler dangereux pour les personnes âgées lorsqu’il dégénère en infection respiratoire (bronchiolite ou pneumonie).