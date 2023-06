« Ça y est ça arrive, la pandémie arrive. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’OMS qui nous prévient […] Quelle va être cette pandémie ? Je ne suis pas Nostradamus. On parle d’une maladie X, ça fait déjà trois ans qu’on en parle, comme quoi tout est planifié d’avance », avance un internaute dans une vidéo TikTok. Il affirme même que celle-ci sera plus mortelle que le Covid-19. Et d’ajouter : « Le grand problème avec cette maladie qui arrive, cette pandémie qui va être planifiée encore une fois, […] c’est organisé avec les biolabs, c’est fait en laboratoire. »

Cette internaute affirme également qu’une « dictature sanitaire mondiale » arrive, puisque selon lui l’OMS sera la seule organisation à décider « à la place de toutes les nations et de tous les pays du monde, toutes les mesures sanitaires », sous-entendu la vaccination obligatoire et autre. La nouvelle est massivement reprise sur les réseaux sociaux. Florian Philippot, qui s’est illustré pour son opposition à la stratégie sanitaire lors de la pandémie de Covid-19, en parle également. Ce 6 juin il a de nouveau évoqué « la « maladie X » inventée par l’OMS en 2018 ». D'où vient cette fausse information ? 20 Minutes vous explique.

FAKE OFF

Mais qu’est-ce que cette fameuse « maladie X » dont parlent les internautes ? Si ces derniers prétendent qu’il s’agit d’un virus créé de toutes pièces dans les laboratoires, dans l’unique but de mieux contrôler les populations, évidemment il n’en est rien. D’où vient-elle ? Elle figure sur le site de l’Organisation mondiale de la Santé dans une liste de « maladies prioritaires », établie à partir d’un outil de l’organisation qui distingue les maladies qui présentent le plus grand risque pour la santé publique « en raison de leur potentiel épidémique et/ou de l’absence ou de l’insuffisance des contre-mesures ».









Cette fameuse liste se trouve plus spécifiquement sur la page dédiée « pour la recherche et le développement dans les contextes d’urgence ». L’objectif est de se préparer au mieux aux différents risques en étudiant les maladies et en établissant des stratégies. Cette « maladie X est utilisée depuis longtemps », explique l’Organisation mondiale de la Santé à 20 Minutes. Et d’ajouter qu’elle « représente la connaissance qu’une épidémie internationale grave pourrait être causée par un agent pathogène actuellement inconnu pour provoquer une maladie humaine ».

Lorsqu’elle a été ajoutée à la liste en 2018, l’OMS avait précisé que l’objectif n’était pas de terrifier « mais pour veiller à ce que la communauté internationale en santé soit prête à s’attaquer à toutes les formes de menaces, prévisibles et imprévisibles ». Il s’agit donc, en plus de se préparer aux maladies qui sont aujourd’hui connues, d’être prêt à en affronter de nouvelles encore inconnues. Il n’y a donc aucune invention dans le but de contaminer et contrôler le monde, de la part de l’OMS.