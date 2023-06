Après une tentative de suicide, Laëtitia se retrouve aux urgences de l’hôpital Bichat, à Paris. « Je hurlais "je veux rentrer chez moi". Et le médecin m’a dit "plus tu seras hystérique, moins tu rentreras chez toi". C’est comme ça que j’ai fini hospitalisée », raconte la jeune femme, face caméra, pour Ma tête et moi, la série de 20 Minutes sur la santé mentale des jeunes. Alors âgée de 17 ans, elle est internée en hôpital psychiatrique, à Sainte-Anne, pour soigner sa profonde dépression.

Elle raconte son expérience en unité psy dans sa BD Comment survivre en hôpital psychiatrique (en fumant des tonnes de cigarettes) (Editions Kiwi). « Je ne m’attendais pas du tout à la réalité de l’internement. On s’attend à Vol au-dessus d’un nid de coucou au niveau de l’ambiance mais c’est bien plus ennuyeux que ça. » Isolement, perte de repère et de tout effet personnel… « C’est déshumanisé comme endroit », assure-t-elle.

Depuis sa sortie d’hôpital, Laëtitia a refait plusieurs dépressions. « Il a fallu dix ans pour trouver ce qui n’allait pas. » Ce qui l’a sauvée, c’est son diagnostic de trouble de la personnalité borderline, posé il y a quelques années. « Ce diagnostic m’a sauvée. Grâce à la thérapie, j’ai mis en place un système de sécurité quand je fais des crises, pour ne plus atteindre ce moment insupportable où je veux mettre fin à ma vie. […] ça veut le coup de trouver ce qui ne va pas et de se faire aider pour rendre la vie plus belle ».

Le témoignage en vidéo de Laëtitia est à retrouver en tête de cet article.