Il fallait les voir Didier et Bernard, à lutter contre leurs pulsions de cigarette en répétant la fameuse phrase : « Le tabac, c’est tabou, on en viendra tous à bout. » Un quart de siècle après le fameux slogan des Inconnus, tiré du film Le Pari, Santé publique France publie ce mercredi une étude sur le tabagisme en France à l’occasion de la journée mondiale sans tabac.

La France compte « 12 millions de fumeurs quotidiens » en 2022, un chiffre stable mais élevé. Avec 75.000 décès qui lui sont attribuables en 2015, le tabac constitue la première cause de mortalité évitable. Surtout, comme depuis quelques années, l’organisme relève une inégalité : les fumeurs les plus défavorisés socialement sont plus nombreux. Dans ce contexte, quels leviers faut-il actionner lors des campagnes de prévention pour dissuader et accompagner les fumeurs ?

Ecouter plutôt que stigmatiser

« Plus le tabagisme recule, plus il se concentre sur les populations qui présentent le plus de vulnérabilités psychologiques et sociales : les jeunes en rupture scolaire, en rupture d’emploi, les personnes précaires », commente Jean-Michel Delile, président de Fédération Addiction, qui préconise des campagnes ciblées à destination de ce type de public.

Au Québec, l’une des régions les plus restrictives à l’égard des fumeurs, les autorités ont tablé sur deux options. « La dénormalisation, c’est-à-dire changer les normes sociales par rapport au tabagisme. Fumer ne doit plus être vu comme désirable mais repoussant, détaille Josée Lapalme, chercheuse postdoctorale en santé publique et inégalités sociales à l’université de Montréal. L’autre axe, c’est de passer par les lois. »

Dans la Belle province, depuis 2015, il est interdit de fumer en terrasse, dans les aires de jeux pour enfants, à l’intérieur d’une voiture en présence d’un enfant de moins de 16 ans… Résultat : la consommation a baissé, certes, mais les inégalités sociales en matière de tabagisme se sont creusées.

Un accompagnement pluridisciplinaire

D’où l’importance de faire preuve de pertinence lors des campagnes de prévention. « Quand on veut changer les normes, on peut rapidement glisser dans la moralité. On commence par dire que la clope est dégueulasse. Puis, il y a un effet pervers. On s’aperçoit que c’est finalement les populations de fumeurs précaires qui vont être stigmatisées. Les stratégies anti-tabac peuvent accroître les inégalités, ou du moins ne pas les changer », poursuit Josée Lapalme.

Face à des fumeurs qui cumulent les difficultés sociales et sont moins accessibles aux messages de prévention, l’approche doit être personnalisée. « Ça nécessite que les centres de soins, qui étaient plus axés sur le suivi de la drogue et de l’alcool s’ouvrent aux problématiques liées au tabagisme, parce qu’ils ont des équipes pluridisciplinaires qui permettraient d’accompagner ces vulnérabilités, précise Jean-Michel Delile. Ça nécessite de renforcer l’accompagnement de soins avec quelque chose qui ne limiterait plus à prescrire des patchs mais qui permet de prendre ces vulnérabilités psychologiques et sociales. »

Pour plus d’efficacité, Josée Lapalme estime qu’il ne faut pas isoler le problème. « Chez les personnes défavorisées, il faut aller parler aux fumeurs, s’apercevoir que c’est un sujet en lien avec d’autres problèmes [pauvreté, racisme, inégalités], et pouvoir donner un large accès aux ressources d’abandon du tabagisme [médicaments, etc.]. »

Une génération entière de jeunes non-fumeurs à l’horizon 2032, c’est la feuille de route du gouvernement. Un objectif atteignable selon Jean-Michel Delile, à condition « de maintenir l’effort et d’actualiser les messages de prévention ».