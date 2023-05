Le 4 mai dernier, après le déjeuner à la cantine, 90 élèves et enseignants de l’école élémentaire de Sauvagnon, près de Pau, ont été victimes de symptômes digestifs. Les pompiers, le Samu et le Smur ont été mobilisés pour les prendre en charge, alors qu’ils étaient malades en même temps. « Les symptômes d’autant plus alarmants qu’ils atteignaient un très grand nombre de convives se sont estompés rapidement et sans séquelle ou réelle gravité », commente la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Pyrénées-Atlantiques et l’Agence régionale de santé (ARS) ont mené des investigations. « L’enquête épidémiologique portant sur l’étude des nombreux cas/témoins démontre avec une très forte probabilité que l’aliment responsable est un fromage blanc au lait cru, quand bien même tous les malades n’en ont pas consommé », conclut la préfecture.

Retrait de produits

Elle précise qu'« aucun élément relatif au fonctionnement ou aux locaux de la cantine, ni aucune analyse bactériologique, toxiniques, chimiques sur les aliments ou même sur l’eau n’ont pu expliquer ou déterminer avec certitude un aliment incriminé et responsable de cette intoxication collective. » Le producteur de ce produit a été alerté afin qu’il retire ses autres produits du marché et maîtrise toute nouvelle source de contamination.

Les ministères en charge de la santé et de l’agriculture rappellent que les fromages au lait cru présentent « un surrisque important d’infections bactériennes chez l’enfant, surtout pour les moins de cinq ans », des préconisations qui valent aussi pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Les cantines peuvent s’approvisionner en lait cru auprès d’éleveurs titulaires de l’autorisation ad hoc. « L’exploitant du restaurant collectif est alors responsable du traitement thermique appliqué au lait qu’il propose à la consommation, soit en tant que tel, soit en l’intégrant à des préparations culinaires. » Porté à ébullition, le lait cru présente beaucoup moins de risques de comporter des micro-organismes pathogènes.