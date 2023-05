Les soignants se sentent en insécurité. Trois jours après l’agression mortelle d’une infirmière au CHU de Reims, l’Ordre des infirmiers publie une enquête qui montre que deux tiers des infirmiers interrogés ont été victimes d’agressions. Face à des chiffres inquiétants - près de la moitié des infirmiers agressés rapportent des coups, François Braun a exigé une « tolérance zéro ».

Cette déclaration est survenue lors d’une réunion convoquée en urgence après le décès de Carène Mezino. Cette infirmière de 38 ans a été poignardée en début de semaine sur son lieu de travail à Reims par un homme souffrant de troubles psychiatriques. La rencontre a toutefois été boycottée par la plupart des syndicats hospitaliers qui dénoncent une « opération de communication ».

« Le dépôt de plainte doit être systématique »

C’est « une tragédie inqualifiable » qui illustre « un contexte de violence accrue », a souligné le ministre des Solidarités et de la Santé. Selon l’Ordre, 66 % de 31.281 infirmiers interrogés avril et début mai déclarent avoir été victimes d’agressions dans leur vie professionnelle et 73 % déclarent avoir été témoins de ce genre de faits. Pour 15 % de ces infirmiers victimes ou témoins, il s’agit d’une situation vécue « toutes les semaines ou presque », et pour 40 %, « plusieurs fois par an ».

François Braun a appelé les représentants des professionnels de santé et du secteur hospitalier à « ne rien laisser passer ». Qu’il s’agisse d’une injure, d’une menace ou d’un crachat, « le dépôt de plainte doit être systématique » et les employeurs « à chaque fois en soutien et en appui », a insisté cet ex-chef des urgences de Metz.

La bronca des syndicats

Le ministre a également demandé des comptes aux hôpitaux, pour lesquels l’Etat consacre 25 millions d’euros par an pour sécuriser les locaux, de l’éclairage du parking aux digicodes des portes sécurisées. « C’est à ça que sert cette enveloppe, et je veux savoir comment elle est utilisée », a-t-il ajouté. D’autres mesures suivront « rapidement », a-t-il promis. Un rapport sur la sécurité des soignants doit d’ailleurs être remis le 1er juin à sa ministre déléguée Agnès Firmin Le Bodo.

L’Ordre des infirmiers a toutefois appelé le gouvernement à « traiter les causes structurelles des violences ». Ces dernières « ne se réduisent pas qu’à la responsabilité de leurs auteurs » mais aussi au « manque de personnel, pressions sur les soignants, désorganisation entraînant tensions et surmenage », affirme le rapport de l’instance. Une analyse partagée par quatre des cinq principaux syndicats des personnels hospitaliers (CGT, FO, SUD, Unsa) qui ont refusé de participer à la réunion.