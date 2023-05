Agir avant que le phénomène ne prenne davantage d’ampleur. C’est le sens de l’alerte émise par le centre de pharmacovigilance du CHU de Bordeaux auprès des autorités sanitaires sur l’oxycodone. La consommation de ce puissant antalgique de la famille des opioïdes s’accentue, notamment en Nouvelle-Aquitaine, comme l’a révélé le journal L’Express. Il est tristement célèbre, pour avoir été le premier médicament au centre de la crise des opioïdes qui fait des ravages outre Atlantique. « Aux Etats-Unis, le nombre de personnes ayant succombé à une surdose d’opioïdes a augmenté de 120 % entre 2010 et 2018, et deux tiers des décès dus à une surdose d’opioïdes dans ce pays en 2018 étaient liés à des opioïdes synthétiques », explique l’organisation mondiale de la santé (OMS), dans une publication d’août 2021.

La situation en France est sans commune mesure, mais elle est suffisamment inquiétante pour que la société française de pharmacologie et de thérapeutique ait publié un avis sur ce sujet, lundi. « Culturellement, en France et en Europe, on fait preuve de plus de méfiance vis-à-vis des opioïdes et on est bien loin d’une crise, analyse le professeur Francesco Salvo, responsable du centre régional de pharmacovigilance, à Bordeaux. Néanmoins, il y a peut-être eu un effet paradoxal, au sens où les prescripteurs ont pu se dire : on n’est pas aux Etats-Unis, on peut se le permettre. »

En 2019, l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait déjà publié un rapport avec l’augmentation spectaculaire, entre 2006 et 2017, de la consommation d’oxycodone en France. « Progressivement, elle a pris de plus en plus de place dans la prise en charge de la douleur », estime le professeur.

Un effet « bouche à oreille » ?

En septembre 2022, des anesthésistes et chirurgiens s’adressent au centre de pharmacovigilance de Bordeaux pour les interpeller sur la présence plus marquée de l’oxycodone, commercialisé sous les noms d’Oxycontin ou Oxynorm, dans les pharmacies des hôpitaux et cliniques de la région. Sur la base de données publique « Open Medic », fournie par l’Assurance Maladie, les pharmacologues ont pu confirmer le ressenti des professionnels de santé. « En Nouvelle-Aquitaine, on recense plus du double de consommants par rapport au reste de la France, pointe Francesco Salvo. Il peut y avoir eu un effet "bouche à oreille" entre professionnels de santé, mais il nous faudra d’autres données pour mieux comprendre. Les autorités sanitaires devraient se saisir du dossier localement, analyser les données d’utilisation et de risque plus finement. Un programme de formations continues indépendant pour améliorer la pertinence des opioïdes dans la prise en charge de la douleur postopératoire devrait aussi être lancé. »

Les patients qui viennent de se faire opérer dans un hôpital ou une clinique en ressortent avec une ordonnance, qui est souvent renouvelée par les médecins généralistes, prolongeant ainsi la prise des antalgiques prescrits.

« De fausses croyances »

En dépit de la crise aux Etats-Unis, l’oxycodone bénéfice encore d’une très bonne réputation, qui n’est sans doute pas sans rapport avec le travail de lobbying de l’industrie pharmaceutique. Ce serait un antidouleur plus puissant que la morphine et, cerise sur le gâteau, avec des effets secondaires réduits. Les pharmacologues battent en brèche ces idées reçues pour rétablir certaines vérités scientifiques qui dressent un tout autre portrait de l’antalgique. « De fausses croyances ont circulé au sujet de l’oxycodone, comme provoquant moins de constipation et moins d’insuffisance rénale que la morphine, précise le professeur bordelais. C’est faux et archifaux. Si son effet antalgique est comparable à la morphine, il entraîne plus d’interactions avec d’autres médicaments et, comme il active plus le circuit neuronal de la récompense, il est aussi raisonnablement plus addictogène. »





Les pharmacologues ne souhaitent pas son interdiction pure et simple mais qu’il soit bien considéré comme une alternative à la morphine. « On a besoin d’avoir l’oxycodone dans notre arsenal thérapeutique, notamment pour les patients qui ne supportent pas la morphine mais il faut qu’il soit proposé uniquement en deuxième intention, car il ne présente aucun d’avantage en matière de sécurité », clarifie Francesco Salvo.

« Ce signal a été pris en compte par l’agence, réagit l’ARS Nouvelle-Aquitaine auprès de 20 Minutes. Elle va demander des investigations complémentaires pour mieux le caractériser et mettre en place un plan d’action adapté. Ces mesures sont en cours de réflexion avec les acteurs régionaux concernés. » « Il faudrait pouvoir suivre les patients traités au cours du temps pour évaluer son mésusage », pointe par exemple Francesco Salvo.