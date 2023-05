Chaque mois, à l’approche de ses règles, Mélanie se sent mal. Elle est triste, anxieuse, à cran, fatiguée, négative et paranoïaque. « L’impression qu’on n’arrive à rien, qu’on ne sert à rien et qu’on ne va jamais sortir de cet état », résume la jeune femme. Pendant plus de dix ans, elle consulte un tas de professionnels de santé qui la reçoivent et l’écoutent… mais ne comprennent pas ce qu’elle a.

Il y a cinq ans, son généraliste constate son mal-être et lui dit de revenir quinze jours plus tard pour voir si elle se sent toujours mal, et pour éventuellement passer à un traitement antidépresseur. Sauf que quinze jours après, Mélanie se sent mieux. Car à l’arrivée de ses règles, tous ses symptômes disparaissent. Et c’est justement cela, la particularité du trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) par rapport à une dépression ou une bipolarité.

Désespérée, Mélanie décide de rencontrer une spécialiste du TDPM, la psychologue Hélène Marais-Thomas. Depuis, elle apprend, grâce à une thérapie comportementale et cognitive, à vivre ses symptômes moins intensément. « Ce trouble, je le vois comme le moment où je vais me donner de la douceur, prendre du temps pour moi et y aller plus doucement. Ça m’aide à beaucoup mieux le vivre. »

Le témoignage en vidéo de Mélanie est à retrouver en tête de cet article.