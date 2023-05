Antibiotiques, analgésiques, antiépileptiques, médicaments contre la fièvre et l’asthme, mais aussi certains vaccins… Ces dernières semaines, les pénuries de médicaments se multiplient et les formes pédiatriques ne sont pas épargnées. De quoi stresser nombre de parents, contraints de faire le tour des pharmacies pour tenter de trouver le traitement, ponctuel ou chronique, prescrit à leur enfant. Si les plus chanceux y parviennent, pour d’autres, il faut en passer par des formes pour adultes, à reconditionner pour un dosage adapté à l’enfant, en s’improvisant préparateurs en pharmacie.

Est-ce votre cas ? Vous ne trouvez pas les médicaments prescrits à vos enfants ? De quels médicaments s’agit-il ? Votre médecin et votre pharmacien ont-ils pu trouver des alternatives ? Lesquelles ? Des formes pour adultes vous ont-elles été proposées ? Est-ce vous ou votre pharmacien qui avez dû les adapter à la posologie de votre enfant ? Racontez-nous.