Se donner un peu de temps. C’est ce que permet la congélation d’ovocytes hors indication médicale, autorisée depuis août 2021 en France. Elle est ouverte à toutes les femmes, entre 29 et 37 ans, sans qu’une raison médicale doive la justifier. Après une série d’examens et un processus de stimulation hormonale pris en charge au sein de centres d’assistance médicale à la procréation, la ponction des ovocytes se fait sous anesthésie, locale ou générale, à l’hôpital. Il faut préciser que cette conservation des ovocytes ne préjuge en rien de la concrétisation d’une grossesse et de ses suites.

