De rares entreprises ont mis en place des congés pour les femmes qui souffrent pendant leurs règles. Des initiatives saluées par la Première ministre, qui assure vouloir encourager toutes les sociétés à suivre l’exemple. De quelle manière ? Le gouvernement « est en train de regarder le dispositif », selon Élisabeth Borne.

Interrogée sur France 2 sur une possible généralisation du congé menstruel comme en Espagne, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de « faire attention aux mots », car « quand on a des femmes qui tous les mois souffrent », comme dans le cas de l’endométriose, « on n’est pas en train de parler de congés ». Ces femmes « ne doivent pas se résigner à avoir mal, il faut aller voir un médecin parce que ça peut être une maladie » et, « dans ce cas-là, il y a des traitements et on peut avoir des arrêts de travail », a-t-elle insisté.

Mais « si l’employeur peut s’organiser pour faciliter la vie, c’est une bonne chose et on est en train de regarder comment on peut encourager, faciliter effectivement l’engagement des entreprises », a complété Élisabeth Borne.

Des propositions de loi en cours

Des députés écologistes et socialistes préparent des propositions de loi pour tenter de créer un congé menstruel, quelques mois après l’adoption de ce dispositif en Espagne. « Nous pourrons nous prononcer » lorsque les propositions auront été déposées « et que nous aurons une visibilité sur leur contenu », a expliqué à l’AFP Isabelle Rome, la ministre déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Le gouvernement a lancé en janvier une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, avec un programme de recherche doté de plusieurs millions d’euros.