Un jour où Gabriel, 19 ans, se sent mal, il demande « un petit remontant » à un ami. Ce dernier lui propose un rail de cocaïne. Ce sera le premier d’une longue lignée. « Au début, j’avais une sensation de puissance, de bien-être, l’impression que tout allait bien dans ma vie », se souvient le jeune homme. Mais très vite, l’addiction s’installe et l’angoisse et la paranoïa prennent le dessus.

Au bout de quelques années, Gabriel ne fréquente quasiment plus que des gens qui consomment. « J’étais complètement déconnecté de ce que je faisais. » Un soir « où c’est allé trop loin », Gabriel a le déclic. Il décide d’arrêter. De prendre de la cocaïne mais aussi de boire de l’alcool. Il supprime ses contacts de dealers, s’éloigne de ses anciennes fréquentations et tente de comprendre ce qui l’a poussé à consommer.

Gabriel n’a plus touché un gramme de coke depuis quatre ans. « Aujourd’hui, j’ai des projets, une vie à laquelle je tiens. Tout cela m’empêche de retomber dedans. Le fait d’avoir aussi compris d’où venaient ces angoisses m’aide à être beaucoup plus conscient de la situation. » Désormais, le trentenaire souhaite témoigner afin d’aider les personnes dépendantes. Il vient d’ailleurs de créer un podcast sur les addictions.