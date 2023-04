L’inflation pèse sur les budgets et les Français essayent de limiter au maximum leurs dépenses. Alimentation, sorties, loisirs, transports… Tous les domaines y passent, et la santé ne fait pas exception. Les médicaments, notamment, font partie des produits parfois sacrifiés pour soulager le porte-monnaie. D’après une étude de l’Ifop, en 2023, 6 Français sur 10 affirment avoir déjà renoncé à l’achat d’un médicament sans ordonnance en raison de son prix, soit une proportion qui a quasiment doublé en une quinzaine d’années (61 % en 2023, contre 36 % en 2009).

