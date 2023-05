« Je faisais des crises d’angoisse à l’école. » Tessae a été victime de harcèlement scolaire dès l’école primaire. Progressivement, à partir du collège, elle commence à se sentir mal en cours. Envie de vomir, mal au ventre, sueurs… « Je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Je pensais que j’étais malade physiquement. »

La maladie dont souffre Tessae à cette époque n’est pas physique mais bien psychique. Il s’agit de la phobie scolaire, une pathologie dont elle a décidé de parler face caméra pour Ma tête et moi, la série de 20 Minutes sur la santé mentale des jeunes. Progressivement, à sa phobie scolaire est venu s’ajouter un autre trouble : la phobie sociale.

Au collège, Tessae est déscolarisée puis hospitalisée dans une structure psychiatrique accueillant d’autres jeunes souffrant de phobie scolaire. Suivi psychologique, aide médicamenteuse et ateliers de mise en pratique… La jeune fille retrouve progressivement confiance dans le monde extérieur. « Aujourd’hui, c’est toujours un petit combat quotidien. Mais je me sens plus en contrôle par rapport à tout ça. »

Le témoignage en vidéo de Tessae est à retrouver en tête de cet article.