Sauf alerte vitale, plus la peine de se présenter de son propre chef aux urgences de la clinique d’Occitanie de Muret, au sud de Toulouse, après 23 heures. L’établissement privé, l’un des plus importants de Haute-Garonne pour cette activité, indique qu’il se « voit contraint de fermer ses urgences de nuit profonde (23 heures/9 heures) de manière temporaire ». Deux médecins urgentistes sur les huit en poste sont en effet en arrêt maladie. L’effectif restant ne permet plus à la clinique une prise en charge des patients « dans des conditions maximales de sécurité et de qualité ». Cette décision est « conjoncturelle et temporaire » mais la clinique, qui avait déjà dû fermer le service la nuit du 24 avril, ne donne pas de date de retour à la normale.









« De 23 heures à 9 heures, une équipe paramédicale de nuit dédiée au service des urgences va rester en poste pour accompagner, en coordination avec le 15, l’orientation des patients qui viendraient à la clinique », précise la direction, ajoutant que « si une urgence vitale venait à se présenter la nuit, la prise en charge médicale serait assurée par le réanimateur de l’établissement ».