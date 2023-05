« J’ai fait ma première tentative de suicide à 14 ans. » C’est par ces mots que commence le témoignage de Kim, 24 ans, qui a accepté de parler face caméra pour Ma tête et moi, la série de 20 Minutes sur la santé mentale des jeunes. La jeune femme a subi du harcèlement pendant sa scolarité. « Des gens sortaient avec moi pour un gage, parce qu’on ne sort pas avec la grosse du collège. » L’adolescente entre alors dans un cercle vicieux. « J’étais malheureuse de prendre du poids, mais comme j’étais malheureuse, je mangeais et donc je reprenais du poids. »

A 15 ans, la jeune fille pèse 150 kg et s’enfonce dans une profonde dépression. « Tu es dans un trou noir. Tu n’as envie de rien. Même les choses qui te font le plus plaisir dans la vie deviennent une épreuve. » Kim fait plusieurs tentatives de suicide. En tout, elle passera près de deux ans hospitalisée.

C’est en voyant ses amis passer le bac que Kim a un déclic. De son plein gré, pour la première fois, elle décide de se refaire hospitaliser, assiste à tous les groupes de parole et consulte un psychiatre quotidiennement. « Ça a duré trois mois et en sortant, j’étais transformée. » Aujourd’hui, la jeune femme parle ouvertement de sa santé mentale sur ses réseaux sociaux. « J’ai des moments de moins bien, mais j’arrive à les prendre avec plus de facilité. »

Le témoignage en vidéo de Kim est à retrouver en tête de cet article.