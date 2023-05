Ballerine professionnelle, Manon raconte son combat contre la boulimie

C'est un sujet hautement tabou dans le milieu de la danse. Les troubles du comportement alimentaire, tels que l’anorexie et la boulimie, y sont pourtant très représentés selon Manon, ballerine professionnelle. La jeune femme de 23 ans en a souffert il y a quelques années et a décidé d’en parler face caméra pour Ma tête et moi, la série de 20 Minutes sur la santé mentale des jeunes. « Dans le monde de la danse, il y a un rapport avec le corps assez particulier. On est obligé de faire attention à ce qu’on mange […], et c’est presque normal de manger une pomme pour un déjeuner. »

A 19 ans, après une rupture amoureuse douloureuse, elle tombe progressivement dans la boulimie. Un trouble qui consiste à ingérer de grosses quantités de nourriture en peu de temps, puis à avoir recours à des comportements compensatoires, comme des vomissements, la pratique excessive de sport, l’utilisation de laxatifs ou encore le jeûne. « Je me détestais. J’avais l’impression que je n’avais aucune volonté. Ça a détruit ma confiance en moi. »

Manon a dû raccrocher ses chaussons pour se faire soigner. « J’ai arrêté de danser en me disant que comme ça, je ne me verrais plus dans un miroir et donc que je n’allais pas me détester tous les jours. » Après un long suivi avec une psychologue et une nutritionniste, mais aussi des séances de stimulation transcrânienne, Manon se sent mieux. « C’était un chemin très long mais à la fin, je m’en suis sortie. »

Le témoignage en vidéo de Manon est à retrouver en tête de cet article.