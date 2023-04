Si la phase pandémique semble désormais s’estomper, le Covid-19 ne va pas disparaître. Durant la première semaine de mai, le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le Covid-19, qui se réunit tous les trois mois, devra dire s’il faut maintenir l’alerte maximale, a indiqué le Dr Michael Ryan, chargé du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, lors d’une conférence de presse à Genève. Il a dit espérer qu’à cette occasion le comité aura des « conseils positifs » à donner au chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus [à qui revient la décision finale], « concernant leur évaluation de la trajectoire de la pandémie et l’existence ou non d’une urgence de santé publique de portée internationale ».

L’OMS avait décrété cette alerte maximale le 30 janvier 2020 - lorsque le monde comptait moins de 100 cas et aucun décès en dehors de la Chine. Ce n’est que lorsque le Dr Tedros avait qualifié la situation de pandémie, en mars 2020, que le monde avait pris la pleine mesure de la gravité de la menace sanitaire.

Epidémies saisonnières

Mardi, le Dr Ryan a souligné que l'« on n’éteint pas un interrupteur pour passer automatiquement à une situation endémique. Il est beaucoup plus probable que nous allons passer (…) d’un chemin cahoteux vers un modèle plus prévisible ». Il a ainsi appelé à la prudence face au choix des mots. « Je pense qu’il y a un malentendu. Très souvent les virus respiratoires, par exemple, comme la grippe, ne passent pas par une phase endémique », a-t-il indiqué. « Ils passent d’une pandémie à des niveaux d’activité très faibles, avec des épidémies potentiellement saisonnières ou des épidémies qui se produisent sur une base annuelle ou semestrielle », a-t-il expliqué.

Concernant le Covid-19, qui est un virus respiratoire, l’OMS s’attend donc à ce qu’il passe « à une phase de faible incidence avec des pics potentiels, en particulier lorsque à certaines saisons les gens se retrouvent à l’intérieur » des maisons et immeubles en raison du froid, a ajouté le Dr Ryan. Mais il a insisté sur le fait que le virus lui-même ne disparaîtra pas : « Nous ne l’éliminerons pas et le virus SARS-CoV-2 rejoindra le panthéon des virus respiratoires, comme les virus de la grippe » et « continuera à provoquer des maladies respiratoires importantes. »