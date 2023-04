En moyenne, un petit Français de 2 ans passe près de 56 minutes devant les écrans. Voici l’une des conclusions d’une étude nationale menée sous l’égide de l’Ined (Institut national d’études démographiques) et de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et publiée le 12 avril dernier. Cette étude suit sur 20 ans près de 18.000 enfants nés en 2011. Le résultat est plutôt inquiétant sachant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), préconise une absence totale d’écran avant 2 ans, puis une limite d’une heure par jour jusqu’à 5 ans. Le risque est de perturber le sommeil des plus petits ainsi que leur développement cognitif.

Restriction de l’accès aux écrans

Ces dangers poussent certains de nos lecteurs à porter un œil attentif à la présence de leurs enfants devant les écrans, que ce soit télé, tablette ou téléphone. « Ici, pas d’écran depuis la naissance, explique Marie à propos de ses deux enfants de 3 et 5 ans. Ainsi, pas d’interdiction, ni de frustration puisqu’ils n’en connaissent pas. » C’est à travers l’école qu’ils découvrent les écrans grâce « aux sorties cinéma pour tout petit ». Même, vision pour Florian qui refuse les écrans pour ses enfants de 1 an et demi et 3 ans. Il préfère valoriser la présence des parents « pour jouer, lire » et ainsi développer l’imaginaire des plus petits.

Plusieurs de nos lecteurs mettent en place un système de restriction de l’accès aux écrans. C’est le cas de Fanny qui cantonne l’accès à « Netflix, Switch, ordinateur, tablette » au vendredi soir et au week-end. Elodie nous raconte avoir interdit les écrans à ses enfants jusqu’à 4 ans avant d’autoriser la télé « une heure par semaine, sous surveillance d’un parent ». Séverine a également instauré un système horaire assez clair pour ses deux filles Camille et Margot : « Pour Camille, j’ai limité jusqu’à 3 ans les écrans à une heure par semaine. De 4 à 10 ans : pas de tablette ni de téléphone. Uniquement le droit de regarder des dessins animés. Depuis ses 11 ans (entrée au collège) le téléphone est limité à 1h30. Margot, elle, regardait les dessins animés avec sa grande sœur. Elle a eu une tablette à ses 7 ans, limitée à 45 minutes. Si elle veut davantage, elle doit lire des chapitres d’un livre de la bibliothèque rose ou faire une vraie dictée de 50 mots ! »

Divertir et accompagner

Afin de limiter la tentation ou d’accompagner leurs enfants, d’autres lecteurs privilégient des activités comme « [écouter] de la musique, [réaliser] des activités manuelles (dessin, gommettes), jouer dehors etc. » témoigne Nat. Martine elle, évite d’allumer « la TV devant [les] enfants » et se limite au soir « lorsqu’ils sont couchés ». Elle ajoute également qu’il n’y a « aucun jeu vidéo à la maison, ni sur nos portables ».

Frédéric, a choisi l’accompagnement de sa fille de 9 ans lorsqu’elle utilise son ordinateur pour « chercher des réponses à ses questions (par exemple la dernière fois je lui parlais de la gravité et on a cherché des vidéos explicatives dessus). » Il lui a également créé « un site Internet de recettes de cuisine » pour qu’elle poste les recettes qu’elle aime faire.

Une façon « positive et active » d’appréhender les nouvelles technologies selon ce papa. Il pense d’ailleurs que c’est le meilleur moyen d’apprendre aux enfants à se servir « de façon intelligente de la technologie pour qu’ils voient cela comme un outil enrichissant et pas juste une plateforme de divertissement avec le risque d’addiction que cela peut engendrer… »

Des limites pas toujours faciles à tenir

D’ailleurs, nos lecteurs notent une amélioration de leurs relations avec leurs enfants grâce à ces restrictions. Fanny témoigne que « depuis que les règles sont posées, nous n’avons plus de caprices et ils ne nous embêtent plus pour en avoir la semaine… Quel bonheur ! » Chez Audrey, « la règle est connue de [son] fils de 6 ans ; de notre côté on s’y tient et ça se passe bien. » Les enfants de Sylvain, eux, sont soumis à l’utilisation du contrôle parental sur la tablette et les consoles de jeux […] Les enfants gèrent leur temps d’écran sur la journée. » Ainsi, déclare-t-il, depuis la mise en place de cette limite de temps sur les appareils, « le sujet est devenu beaucoup moins conflictuel. »

Seul un témoignage de lecteur nous faisait remonter la difficulté de fixer des règles sur le temps passé par les enfants devant un écran. Pour Sébastien, « à partir du moment où les enfants ont un téléphone, c’est ingérable ».

De plus, comme le relève Fanny, il existe un effet pervers pour les parents : « J’avoue, on fait du chantage : si ta chambre est rangée, tu auras le droit à un peu d’écrans », confesse cette maman. Enfin, notons que l’étude publiée le 12 avril met en lumière des disparités dans la gestion du temps passé devant les écrans entre les familles. Ces disparités existent en fonction de la région d’habitation et du niveau d’éducation des parents, notamment de la mère. Les enfants dont la mère a un niveau « collège » passent entre 45 minutes (à 2 ans) et 1h15 (à 5,5 ans) de plus chaque jour devant un écran que ceux dont la mère a un niveau d’étude supérieur ou égal à bac + 5.