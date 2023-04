Alerte au pollen de bouleau sur deux tiers des départements

Il pleut alors qu’on est samedi ? Ça vous met le moral dans les chaussettes et vous donne l’envie pas du tout écologique de réserver un vol pour la Costa Brava ? Si vous êtes allergique au pollen de bouleau, il y a presque matière à voir un rayon de soleil dans ce sombre tableau. Bien que le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) classe près des deux tiers de la France en alerte rouge pour ces pollens, comme l’ont repéré nos confrères de BFMTV, la pluie « offrira des moments de répit par intermittence aux allergiques ces prochains jours en venant plaquer les pollens au sol », précise le R.N.S.A.

Les pollens de bouleau ne sont pas les seuls à venir jouer les trouble-fêtes : « Les pollens de charme, de frêne, de saule et de peuplier font de la résistance et pourront gêner les allergiques avec un risque d’allergie qui évoluera entre le niveau faible et le niveau moyen selon les départements », ajoute le R.N.S.A.

La vigilance est de mise en ville pour les pollens de platane, et enfin, viennent s’ajouter au tableau les pollens de graminées, plantains et oseilles, qui « font leur apparition et sont présents d’ouest en est avec un risque d’allergie faible à moyen ».