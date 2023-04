Pour beaucoup, il n’y a que son parfum et sa saveur corsée qui sont capables de nous tirer des limbes du réveil matinal. Noir, au lait, avec ou sans sucre : à chacun sa préférence pourvu qu’on ait son précieux café. Et c’est pareil après le déjeuner. En dosette, moulu, en grains, à la fin d’un repas au resto ou au distributeur pas terrible du bureau, le café reste l’allié sur lequel on compte pour éviter le coup de barre de digestion.

Mais quand on essaie de désintoxiquer de la caféine, ou que l’on souhaite trouver une boisson plus vertueuse écologiquement, qui n’a pas traversé la moitié de la planète avant de se retrouver dans les rayons de nos supermarchés, là, les choses se gâtent. Mais en cherchant, on peut facilement trouver des alternatives à son sacro-saint café.

La chicorée

C’est peut-être le succédané de café le plus connu, et bien made in France, issu de la torréfaction de la chicorée, une plante racine cultivée dans le nord de la France. En plus d’être une alternative locale, donc écologique, la chicorée a de nombreuses vertus : riche en fibres et minéraux, elle facilite la digestion, améliore le confort digestif et a des propriétés détox, ce qui en fait aussi un allié de notre foie.

Pour ce qui est du goût, la torréfaction lui donne quelques notes de noisette et de caramel, mais la chicorée peut avoir une pointe d’amertume qui peut déplaire à certains, ou au contraire ravir les amateurs de café. Et comme elle ne contient pas de caféine, on peut en boire à toute heure de la journée.

Le café de lupin

Son café du matin, Anaïs Marescaux n’y dérogeait pas, mais lorsqu’elle est tombée enceinte, elle a cherché une alternative plus saine et plus locale. « Mon beau-père, qui vit en Allemagne, m’a fait découvrir le café de lupin, il m’en a préparé dans une cafetière à piston et j’ai adoré. J’en ai rapporté en France pour moi, et pour mes copines enceintes. C’est quelque temps plus tard que j’ai eu l’idée de lancer Lupi Coffee, marque française de café de lupin », qui a récemment vu le jour dans l’agglomération lilloise après une campagne de crowdfunding.

Réalisé à base de fleurs de lupin torréfiées, cette alternative au café existe en version café filtre et en version expresso, et offre un goût corsé assez proche du café, mais sans caféine. Et il a des nombreuses vertus santé et écologiques. « Cultivé en Allemagne, il enrichit les sols et requiert moins d’eau que la culture du café », indique Anaïs Marescaux. Côté santé, le café de lupin est riche fibres, minéraux et en vitamine E. Il favorise le transit, renforce le microbiote et a des propriétés antioxydantes.

Le café d’orge

Comme le lupin, le café d’orge est une alternative céréalière du café. Popularisé en Italie, ou il répond au doux nom de caffè d’orzo, il est réalisé à base d’orge torréfié et moulu, et se prépare comme un expresso traditionnel, à ceci près qu’il ne contient pas de caféine. Alternative au café plébiscitée en France durant la Seconde Guerre mondiale, quand il était difficile de se procurer du vrai café, le café d’orge compte de plus en plus de nouveaux adeptes à la recherche d’une boisson au petit goût de café, mais sans caféine, qui apprécient ses notes de noisette et de pain grillé.

Et comme les autres alternatives au café, il a quelques atouts santé : riche en fibres, minéraux et vitamines, il donne de l’énergie pour bien démarrer la journée.

Le café de caroube

C’est « l’or noir de la Crète », et les Grecs, friands du café de caroube, le boivent aussi bien chaud que froid, se régalant de son petit goût de chocolat et de caramel.

Et le café de caroube a de nombreuses vertus : deux fois plus riche en calcium que le lait de vache, il en constitue une bonne source végétale notamment pour les personnes souffrant d’ostéoporose. Riche en fibres solubles et sans gluten, le café de caroube facilite aussi la digestion, convient aux personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et nourrit le microbiote, tout en réduisant le taux de cholestérol. Il possède en outre des vertus antioxydantes et antivirales, ce qui en fait un allié de notre système immunitaire.

Le golden milk, ou lait d’or

Accro à votre café au lait maison ou addict à votre latte acheté à emporter ? Sachez qu’avec ce breuvage, vous cumulez à la fois les effets d’un potentiel excès de caféine et de sucre, et ceux d’un mariage qui ne fait pas bon ménage dans votre estomac : lait et café, qui forment un couple particulièrement indigeste. Pourquoi ? Parce que les tanins présents dans le café font coaguler la caséine contenue dans le lait. Une réaction qui peut provoquer chez les estomacs fragiles crampes et ballonnements.

Alors, pour celles et ceux qui aiment la douceur lactée du café au lait mais qui ne veulent pas non plus d’un chocolat, trop riche, le lait d’or est un super remplaçant. Boisson chaude à base de lait (de préférence végétal) et de curcuma (en poudre ou frais), qui lui donne sa couleur dorée et son nom, le lait d’or peut aussi être agrémenté de cannelle, de miel et d’un peu de poivre, et constitue un cocktail booster d’immunité, grâce à ces épices aux vertus antioxydantes et anti-inflammatoires.