La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé, ce jeudi après-midi, de « lever l’obligation de vaccination » des soignants. La HAS a donné son feu vert dix-huit mois après que l’obligation a été actée pour les soignants et les autres professionnels concernés, dans un avis rendu public jeudi.

Dans la foulée, le ministre de la santé François Braun a confié qu’il allait suivre l’avis de la HAS sur la vaccination des soignants. « Je suivrai l’avis de cette autorité scientifique », a déclaré le ministre de la Santé, François Braun, ajoutant qu' » un décret sera pris » à cette fin, après concertation avec les fédérations hospitalières et les ordres des professions de santé.

Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr…/…